Головною героїнею кліпу стала українська військова Мальва Крижанівська. Це поетеса, яка спершу пішла на фронт бойовою медикинею, а зараз керує дронами.

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Цікаво, що Мальва Крижанівська постала в кліпі в одязі з приватної колекції фольклориста та історика Володимира Щибри. На одному з кадрів видно, що жінка вбрана у молочну сукню з червоною вишивкою на рукавах. На талії сукня підв'язана також обшитим поясом, а донизу спадає вільно. Крім того, відеоробота містить кадри, де Крижанівська одягнена у військову форму та шолом.



Мальва Крижанівська у вишитій сукні / Скриншот з відео

У кліпі з'явилися артистки балету ансамблю пісні і танцю ЗСУ, які виконували запальні рухи. Ще можна було побачити відомих музикантів – сопілкаря Максима Бережнюка та бандуриста Ярослава Джусь. Бережнюк співпрацював із гуртами ТНМК, ВВ, "Ле Гранд Оркестр", з репером YARMAK і співчакою Ілларією. Тоді як Джусь брав участь в шоу "Україна має талант", де дійшов до півфіналу.

Композицію випустили принагідно до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Її присвятили усім жінкам, які мужньо захищають Україну від російських окупантів. Автори зазначили, що українських захисниць з кожним днем стає більше.

Жінки літають у малій авіації, стають кулеметницями, штурмовичками, піхотою, тактичними медикинями. Вони обирають боронити рідний дім, аби зберегти нашу країну для своїх нащадків. Бо лише у вільній державі кожна жінка зможе реалізуватись, досягти своїх цілей та відстоювати свої права, що апріорі неможливо для нашого ненажерливого сусіда,

– висловилися автори.

Також творці висловили вдячність усім жінкам, які пожертвували собою заради військової справи.

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Цікаво, що Маргарита Мелешко є солісткою ансамблю Збройних Сил України. Вона брала участь у співочих шоу "X-фактор" та "Голос країни". Дівчина періодично їздить на фронт і дає концерти для українських захисників та захисниць. Дівчина вважає, що музика здатна покращити моральний стан військових.

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