Show 24 зібрав головні музичні прем'єри цього тижня. Це романтичні композиції на вічну тему кохання та щемливі пісні про боротьбу українців.

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"Океан Ельзи"

Вперше з 2022 року колектив представив нову пісню. Це особлива композиція "Відповідь", яка про біль і пам'ять, вдячність, складний і довгий шлях до перемоги. Кліп знімали у Києві в Будинку звукозапису Українського радіо.

"Океан Ельзи" – "Відповідь": дивіться відео онлайн

KOLA

Співачка вперше у 2024 році порадувала шанувальників прем’єрою. Вона випустила романтичну пісню "Міліметр" про постійну необхідність відчувати коханого поряд. KOLA розповідає в роботі про шалену закоханість, коли без близької людини бракує повітря. Це історія жінки про сильне кохання.

KOLA – "Міліметр": дивіться відео онлайн

RODZYNKA

Українська співачка презентувала емоційний реліз "Я кохаю", присвячений закоханим серцям. Вона захопилася парами, яким вдається мати почуття любові, неначе вперше. Для неї прикладом є батьки.

RODZYNKA – "Я кохаю": дивіться відео онлайн

MOLODI

Молоді музиканти Кирило та Іван представили новий трек "живу наполовину". Пісня присвячена батьку вокаліста, який зник безвісти під час окупації Маріуполя у 2022 році. У композиції зібрані особисті спогади, сум і сподівання ще раз побачити й обійняти свою найдорожчу людину.

MOLODI – "живу наполовину": дивіться відео онлайн

СолоХа

Артистка нову чуттєву відеороботу на ліричну пісню "Тато". Це присвята батькові співачки, який декілька років тому пішов з життя. Пісня - це ода памʼяті про нього, про його щиру батьківську любов та підтримку, про важливість сімейних цінностей та силу родинного зв’язку.

СолоХа – "Тато": дивіться відео онлайн

7TEEN'S

Молодіжний бенд презентував перший у 2024 році музичний сингл "Дим". Вони експериментували зі звучанням та створили нову пісню, наповнену танцювальними ритмами. Трек був підсилений відео, де учасники гурту поставали в особливих образах.

7TEEN'S – "Дим": дивіться відео онлайн

MASHA DANILOVA

Співачка випустила акустичну версію своєї пісні "Навіщо" разом з артистом Національної капели бандуристів Володимиром Трибелем, який зараз є військовим. Маша присвятила цю роботу другим роковинам повномасштабного вторгнення і висловила підтримку всім українцям, які чекають на повернення своїх захисників з передової.

MASHA DANILOVA – "Навіщо": дивіться відео онлайн

MELESHKO

Українська співачка випустила пісню та кліп про жінок в Силах оборони – "Не зли дівчат ЗСУ". У кліпі головною героїнею стала українська військова та поетеса Мальва Кржанівська, яка зараз керує дронами.

MELESHKO – "Не зли дівчат ЗСУ": дивіться відео онлайн

BURLA

Автор та виконавець хітів презентував пісню до 10-річчя російсько-української війни. Його новий сингл сумний і щемливий, але водночас він надає дух та силу боротися далі. Пісня розповідає про всі переживання та зміни українців за останні 10 років.

BURLA – "10": дивіться відео онлайн

Настя Каменських

Співачка презентувала пісню Con Amor Se Cura, яку виконала в дуеті з відомим кубинським співаком Descemer Bueno. Композиція розповідає про вічну тему кохання та вміння любити.

Настя Каменських і Descemer Bueno – Con Amor Se Cura: дивіться відео онлайн

Ivan NAVI

Співак презентував щемливу композицію "Біжи по небесах", де заглибився в гостру тему пам'яті про втрачених близьких і незбагненних втрат, яких зазнають українці у війні.

Ivan NAVI – "Біжи по небесах": дивіться відео онлайн