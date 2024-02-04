Після такої бажаної перемоги артистки поділився своїми емоціями з шанувальниками. Вони подякували за підтримку всім українцям, які віддали за них голос.

Не пропустіть Alyona Alyona та Jerry Heil перемогли у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2024

Реакція Alyona Alyona та Jerry Heil на перемогу

Ми представимо Україну на Євробаченні-2024. Понад 720 тисяч голосів за нас! Це вражаюче! Ми розгубили всі слова від емоцій вдячності! Як ми і сказали в ефірі, українська музика вже є частиною європейської культури!

– висловилися зірки в соцмережах.

Співачки також висловилися про те, що їхнє завдання – зробити так, щоб українська музика завжди звучала. Вони подякували Збройним Силам за можливість працювати і виступати у вільній країні.

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Після оголошення перемоги Alyona Alyona та Jerry Heil розчулилися, тому емоційно звернулися до глядачів, інших учасників та членів журі.

Це дуже хвилююче. Ми трошечки зійшли з розуму, але зараз вернемося на цю колію. По-перше, хочеться висловити нереальну вдячність, тому що те, що було сказано про кількість голосів, яку віддали, це вражаюче. Від себе хочеться сказати: вірте в Бога, вірте у свої сили, вірте в те, що коли є ціль, немає ні его, ні думок тих, хто у вас не вірить, вірте в себе. Дякую тим, хто повірив у цю пісню,

– висловилась Jerry Heil.

Alyona Alyona теж подякувала усім організаторам та похвалила кожного фіналіста Нацвідбору. Вона зауважила, що над номером та піснею ще працюватимуть.

"Дякую за кредит довіри, який ви нам дали. Ми дуже це цінуємо, ми врахуємо побажання всіх членів журі, хто нам щось казав, всіх, хто писав коментарі і бажав нам кращого, хотів зробити наш номер феєричнішим. Сподіваюсь, що так і буде", – зазначила реперка.

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