Деякі з фіналістів подаються на Нацвідбір вже не вперше, а один з учасників навіть представляв Україну на пісенному конкурсі. Імена артистів та гуртів, за які вболіватимемо вже сьогодні, 3 лютого – читайте далі.

Важливо Імена учасників, трійця журі, коли та де дивитися: все, що потрібно знати про Нацвідбір-2024

Список фіналістів на Євробачення

За право представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі змагатимуться самостійні виконавці, дуети та гурти:

  • Alyona Alyona & Jerry Heil,
  • DREVO,
  • INGRET,
  • MELOVIN,
  • NAHABA,
  • NAZVA,
  • SKYLERR,
  • YAGODY,
  • YAKTAK,
  • Ziferblat,
  • ANKA.


Фіналісти Нацвідбору / Фото з інстаграму конкурсу

Що відомо про Нацвідбір-2024

  • Український Національний відбір на Євробачення-2024 стартував наприкінці серпня. Музичним продюсером конкурсу став Дмитро Шуров (Pianoбой).
  • Другий рік поспіль журі українці обирали в Дії. Згідно з результатами опитування, оцінювати виступи конкурсантів будуть: співак Андрій Данилко, переможниця Євробачення-2016 Джамала та лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець.
  • Ведучими Нацвідбору стали: "голос" Євробачення Тімур Мірошниченко, співачка Юлія Саніна та стендап-комік Вася Байдак.
  • Євробачення-2024 пройде у Швеції, адже цього року перемогла шведська зірка Лорін. Організатори обрали місто – все відбуватиметься у Мальме. Слоганом цьогорічного музичного конкурсу залишається "United By Music": вона буде актуальною і на майбутні роки.