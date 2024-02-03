Деякі з фіналістів подаються на Нацвідбір вже не вперше, а один з учасників навіть представляв Україну на пісенному конкурсі. Імена артистів та гуртів, за які вболіватимемо вже сьогодні, 3 лютого – читайте далі.
Важливо Імена учасників, трійця журі, коли та де дивитися: все, що потрібно знати про Нацвідбір-2024
Список фіналістів на Євробачення
За право представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі змагатимуться самостійні виконавці, дуети та гурти:
- Alyona Alyona & Jerry Heil,
- DREVO,
- INGRET,
- MELOVIN,
- NAHABA,
- NAZVA,
- SKYLERR,
- YAGODY,
- YAKTAK,
- Ziferblat,
- ANKA.
Фіналісти Нацвідбору / Фото з інстаграму конкурсу
Що відомо про Нацвідбір-2024
- Український Національний відбір на Євробачення-2024 стартував наприкінці серпня. Музичним продюсером конкурсу став Дмитро Шуров (Pianoбой).
- Другий рік поспіль журі українці обирали в Дії. Згідно з результатами опитування, оцінювати виступи конкурсантів будуть: співак Андрій Данилко, переможниця Євробачення-2016 Джамала та лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець.
- Ведучими Нацвідбору стали: "голос" Євробачення Тімур Мірошниченко, співачка Юлія Саніна та стендап-комік Вася Байдак.
- Євробачення-2024 пройде у Швеції, адже цього року перемогла шведська зірка Лорін. Організатори обрали місто – все відбуватиметься у Мальме. Слоганом цьогорічного музичного конкурсу залишається "United By Music": вона буде актуальною і на майбутні роки.