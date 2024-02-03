Деякі з фіналістів подаються на Нацвідбір вже не вперше, а один з учасників навіть представляв Україну на пісенному конкурсі. Імена артистів та гуртів, за які вболіватимемо вже сьогодні, 3 лютого – читайте далі.

Важливо Імена учасників, трійця журі, коли та де дивитися: все, що потрібно знати про Нацвідбір-2024

Список фіналістів на Євробачення

За право представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі змагатимуться самостійні виконавці, дуети та гурти:

Alyona Alyona & Jerry Heil,

DREVO,

INGRET,

MELOVIN,

NAHABA,

NAZVA,

SKYLERR,

YAGODY,

YAKTAK,

Ziferblat,

ANKA.



Фіналісти Нацвідбору / Фото з інстаграму конкурсу

Що відомо про Нацвідбір-2024