24 Канал зібрав усе, що потрібно знати про цьогорічний Національний відбір. Це імена учасників, суддів, ведучих; правила голосування і не тільки.

Цікаво Хто переможе у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2024: нові прогнози букмекерів

Де та коли відбудеться Нацвідбір

Національний відбір на Євробачення-2024 стартував у вересні минулого року. Його фінал відбудеться 3 лютого. Назва місця проведення приховане від широкої публіки з питань безпеки, адже країна-терорист у будь-який момент може завдати удару.

Євробачення-2024 відбудеться у Швеції, місті Мальме, яке вже втретє прийматиме пісенний конкурс.

7 травня, вівторок – перший півфінал,

9 травня, четвер – другий півфінал,

11 травня, субота – фінал.

Де дивитися Нацвідбір

Цього року виробництвом телеверсії фіналу Нацвідбору займається Big Entertainment Shows під керівництвом Володимира Завадюка. Виступи фіналістів відбору можна буде переглянути онлайн на кількох майданчиках. Трансляція розпочнеться о 18:00.

Телеканал "Суспільне Культура",

фейсбук "Суспільне Євробачення"

ютуб-канал "Євробачення Україна"

сайт eurovision.ua

мобільний застосунок suspilne.tv.

Учасники Національного відбору-2024

Цього разу правила Національного відбору трохи змінилися. Музичний продюсер Pianoбой Дмитро Шуров та його команда відібрали 20 найкращих конкурсантів з понад 400 заявок. З них до фіналу потрапило 10 учасників, однак українці мали можливість обрати ще одного фіналіста з лонглиста. Переможницею у новаторському голосуванні в Дії стала ANKA.

На жеребкуванні було визначено порядок виступу учасників у фіналі та представлені їхні пісні.

YAKTAK – Lalala INGRET – Keeper NAZVA – Slavic English ANKA – "Палала" Drevo – Endless chain Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria MELOVIN – DREAMER SKYLERR – Time is running out Ziferblat – Place I Call Home YAGODY – Tsunamia NAHABA – GLASSS

Плейлист усіх конкурсних треків: слухайте онлайн

До слова, букмекери прогнозують перемогу Alyona Alyona & Jerry Heil. Саме в них є найбільше шансів представити Україну.

Журі Нацвідбору-2023

Шляхом голосування в Дії понад 720 українців обрали трьох членів журі, від яких залежатиме 50% результату:

Андрій Данилко - народний артист України, творець Вєрки Сердючки. Зірка Євробачення-2007.

Джамала – українська співачка кримськотатарського походження, народна артистка України, переможниця Євробачення-2016.

Сергій Танчинець – лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, заслужений артист України.

Мій головний критерій – це виступ наживо, сама пісня та її сенс, а також номер і харизма артиста. Тому враження від учасників буду складати вже коли побачу виконання наживо кожного. Так, як звичайний глядач і буде дивитися Євробачення-2024,

– розповіла Джамала про критерії оцінювання.



Журі Нацвідбору / Фото з інстаграму Суспільного

Ведучими фіналу Національного відбору стануть багаторічний "голос" Євробачення Тімур Мірошниченко, фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна та стендап-комік Василь Байдак.



Ведучі Нацвідбору / Фото з інстаграму Суспільного

Як проголосувати за фаворита

Громадяни України, яким виповнилось 14 років і вони зареєстровані у застосунку Дія, зможуть проголосувати за фаворита саме там. Ймовірно, СМС-голосування не відбуватиметься, як і минулого року.

У додатку Дія потрібно буде обрати розділ "Сервіси", за ним – "Опитування". Там розмістять голосування за 11 фіналістів.