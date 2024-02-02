24 Канал зібрав усе, що потрібно знати про цьогорічний Національний відбір. Це імена учасників, суддів, ведучих; правила голосування і не тільки.

Цікаво Хто переможе у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2024: нові прогнози букмекерів

Національний відбір на Євробачення-2024 стартував у вересні минулого року. Його фінал відбудеться 3 лютого. Назва місця проведення приховане від широкої публіки з питань безпеки, адже країна-терорист у будь-який момент може завдати удару.

Євробачення-2024 відбудеться у Швеції, місті Мальме, яке вже втретє прийматиме пісенний конкурс.

  • 7 травня, вівторок – перший півфінал,
  • 9 травня, четвер – другий півфінал,
  • 11 травня, субота – фінал.

Цього року виробництвом телеверсії фіналу Нацвідбору займається Big Entertainment Shows під керівництвом Володимира Завадюка. Виступи фіналістів відбору можна буде переглянути онлайн на кількох майданчиках. Трансляція розпочнеться о 18:00.

  • Телеканал "Суспільне Культура",
  • фейсбук "Суспільне Євробачення"
  • ютуб-канал "Євробачення Україна"
  • сайт eurovision.ua
  • мобільний застосунок suspilne.tv.

Цього разу правила Національного відбору трохи змінилися. Музичний продюсер Pianoбой Дмитро Шуров та його команда відібрали 20 найкращих конкурсантів з понад 400 заявок. З них до фіналу потрапило 10 учасників, однак українці мали можливість обрати ще одного фіналіста з лонглиста. Переможницею у новаторському голосуванні в Дії стала ANKA.

На жеребкуванні було визначено порядок виступу учасників у фіналі та представлені їхні пісні.

  1. YAKTAK – Lalala
  2. INGRET – Keeper
  3. NAZVA – Slavic English
  4. ANKA – "Палала"
  5. Drevo – Endless chain
  6. Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
  7. MELOVIN – DREAMER
  8. SKYLERR – Time is running out
  9. Ziferblat – Place I Call Home
  10. YAGODY – Tsunamia
  11. NAHABA – GLASSS

Плейлист усіх конкурсних треків: слухайте онлайн

Шляхом голосування в Дії понад 720 українців обрали трьох членів журі, від яких залежатиме 50% результату:

  • Андрій Данилко - народний артист України, творець Вєрки Сердючки. Зірка Євробачення-2007.
  • Джамала – українська співачка кримськотатарського походження, народна артистка України, переможниця Євробачення-2016.
  • Сергій Танчинець – лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, заслужений артист України.

Мій головний критерій – це виступ наживо, сама пісня та її сенс, а також номер і харизма артиста. Тому враження від учасників буду складати вже коли побачу виконання наживо кожного. Так, як звичайний глядач і буде дивитися Євробачення-2024,
– розповіла Джамала про критерії оцінювання.


Журі Нацвідбору / Фото з інстаграму Суспільного

Ведучими фіналу Національного відбору стануть багаторічний "голос" Євробачення Тімур Мірошниченко, фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна та стендап-комік Василь Байдак.


Ведучі Нацвідбору / Фото з інстаграму Суспільного

Громадяни України, яким виповнилось 14 років і вони зареєстровані у застосунку Дія, зможуть проголосувати за фаворита саме там. Ймовірно, СМС-голосування не відбуватиметься, як і минулого року.

У додатку Дія потрібно буде обрати розділ "Сервіси", за ним – "Опитування". Там розмістять голосування за 11 фіналістів.