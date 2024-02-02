24 Канал зібрав усе, що потрібно знати про цьогорічний Національний відбір. Це імена учасників, суддів, ведучих; правила голосування і не тільки.
Цікаво Хто переможе у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2024: нові прогнози букмекерів
Де та коли відбудеться Нацвідбір
Національний відбір на Євробачення-2024 стартував у вересні минулого року. Його фінал відбудеться 3 лютого. Назва місця проведення приховане від широкої публіки з питань безпеки, адже країна-терорист у будь-який момент може завдати удару.
Євробачення-2024 відбудеться у Швеції, місті Мальме, яке вже втретє прийматиме пісенний конкурс.
- 7 травня, вівторок – перший півфінал,
- 9 травня, четвер – другий півфінал,
- 11 травня, субота – фінал.
Де дивитися Нацвідбір
Цього року виробництвом телеверсії фіналу Нацвідбору займається Big Entertainment Shows під керівництвом Володимира Завадюка. Виступи фіналістів відбору можна буде переглянути онлайн на кількох майданчиках. Трансляція розпочнеться о 18:00.
- Телеканал "Суспільне Культура",
- фейсбук "Суспільне Євробачення"
- ютуб-канал "Євробачення Україна"
- сайт eurovision.ua
- мобільний застосунок suspilne.tv.
Учасники Національного відбору-2024
Цього разу правила Національного відбору трохи змінилися. Музичний продюсер Pianoбой Дмитро Шуров та його команда відібрали 20 найкращих конкурсантів з понад 400 заявок. З них до фіналу потрапило 10 учасників, однак українці мали можливість обрати ще одного фіналіста з лонглиста. Переможницею у новаторському голосуванні в Дії стала ANKA.
На жеребкуванні було визначено порядок виступу учасників у фіналі та представлені їхні пісні.
- YAKTAK – Lalala
- INGRET – Keeper
- NAZVA – Slavic English
- ANKA – "Палала"
- Drevo – Endless chain
- Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
- MELOVIN – DREAMER
- SKYLERR – Time is running out
- Ziferblat – Place I Call Home
- YAGODY – Tsunamia
- NAHABA – GLASSS
Плейлист усіх конкурсних треків: слухайте онлайн
Журі Нацвідбору-2023
Шляхом голосування в Дії понад 720 українців обрали трьох членів журі, від яких залежатиме 50% результату:
- Андрій Данилко - народний артист України, творець Вєрки Сердючки. Зірка Євробачення-2007.
- Джамала – українська співачка кримськотатарського походження, народна артистка України, переможниця Євробачення-2016.
- Сергій Танчинець – лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, заслужений артист України.
Мій головний критерій – це виступ наживо, сама пісня та її сенс, а також номер і харизма артиста. Тому враження від учасників буду складати вже коли побачу виконання наживо кожного. Так, як звичайний глядач і буде дивитися Євробачення-2024,
– розповіла Джамала про критерії оцінювання.
Журі Нацвідбору / Фото з інстаграму Суспільного
Ведучими фіналу Національного відбору стануть багаторічний "голос" Євробачення Тімур Мірошниченко, фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна та стендап-комік Василь Байдак.
Ведучі Нацвідбору / Фото з інстаграму Суспільного
Як проголосувати за фаворита
Громадяни України, яким виповнилось 14 років і вони зареєстровані у застосунку Дія, зможуть проголосувати за фаворита саме там. Ймовірно, СМС-голосування не відбуватиметься, як і минулого року.
У додатку Дія потрібно буде обрати розділ "Сервіси", за ним – "Опитування". Там розмістять голосування за 11 фіналістів.