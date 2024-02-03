Співачка заспівала романтичний трек "Троянди". Її виступ вийшов дуже чуттєвим та емоційним водночас.
Важливо Нацвідбір на Євробачення-2024 в ефірі: онлайн-трансляція фіналу
Тіна Кароль заспівала в фіналі Нацвідбору-2024
Виконавиця вийшла на сцену Національного відбору в натуральному образі. Вона постала в джинсах, чорній напівпрозорій кофті та чорній накидці. До того ж Тіна вирішила не робити макіяж та зачіску.
Співачка заспівала зворушливу композицію "Троянди", яку випустила нещодавно на свій день народження, 25 січня.
Пісня розповідає про глибокі почуття, які віддзеркалюють соціальну драму сьогодення,
– зазначили організатори Нацвідбору.
Під час виступу голос артистки органічно переплітається зі струнним оркестром, акустичною гітарою та перкусією.
Хто ще з артистів виступив на сцені Нацвідбору-2024
- Відома співачка Руслана відкрила довгоочікуваний фінал конкурсу виконанням свого культового треку "Дикі танці". Вона виступила в тому самому шкіряному костюмі, який одягала ще у 2004 році. Під час виступу артистка тримала синьо-жовтий стяг.
- Також на сцені Національного відбору можна було побачити учасників Євробачення-2023. TVORCHI заспівали композицію Heart of Steel. Цікаво, що вони заспівали з оркестром НАОНІ й доповнили свій виступ різноманітними народними інструментами.
- Уперше після перемоги на Нацвідбір повернулися й Kalush Orchestra з оновленою піснею Stefania. Музиканти заспівали трек з українським ансамблем "Калина".
- Світлана Тарабарова та учасниця Дитячого Євробачення-2023 Анастасія Димид також вийшли на сцену пісенного конкурсу. Вони виконали трек "Квітка".