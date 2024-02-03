Співачка заспівала романтичний трек "Троянди". Її виступ вийшов дуже чуттєвим та емоційним водночас.

Важливо Нацвідбір на Євробачення-2024 в ефірі: онлайн-трансляція фіналу

Тіна Кароль заспівала в фіналі Нацвідбору-2024

Виконавиця вийшла на сцену Національного відбору в натуральному образі. Вона постала в джинсах, чорній напівпрозорій кофті та чорній накидці. До того ж Тіна вирішила не робити макіяж та зачіску.

Співачка заспівала зворушливу композицію "Троянди", яку випустила нещодавно на свій день народження, 25 січня.

Пісня розповідає про глибокі почуття, які віддзеркалюють соціальну драму сьогодення,

– зазначили організатори Нацвідбору.

Під час виступу голос артистки органічно переплітається зі струнним оркестром, акустичною гітарою та перкусією.

Хто ще з артистів виступив на сцені Нацвідбору-2024