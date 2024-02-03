24 Канал розповість, як можна підтримати фаворита та які правила голосування діятимуть цього року.

До теми Нацвідбір на Євробачення-2024 скоро в ефірі: онлайн-трансляція фіналу

Зазначимо, що трансляція передшоу Нацвідбору розпочнеться о 17:30, а вже о 18:00 фіналісти наживо виконають треки, які написали для Євробачення-2024. Голосування буде можливим після виступу останнього учасника.

Дивитися фінал можна одразу на кількох платформах:

  • на телеканалі "Суспільне Культура";
  • сайті "Суспільне Культура";
  • на фейсбук-сторінках Суспільного та "Євробачення Україна";
  • на сайті eurovision.ua;
  • у застосунку Дія;
  • "Радіо Промінь".

Як і де голосувати за фаворита

Переможця обиратимуть за результатами голосування журі та глядачів, бали враховуватимуться у співвідношенні 50 на 50.

Цього року до складу суддів увійшли Джамала, Андрій Данилко та лідер БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – Сергій Танчинець. Таку трійку українці обирали шляхом опитування в Дії.

Другий рік поспіль голосувати за фаворита Нацвідбору також будуть у мобільному застосунку Дія. Для голосування потрібно виконати наступні кроки:

  • зайти у Дію та авторизуватися за потребою;
  • натиснути Послуги,
  • після цього натиснути Опитування,
  • вибрати одного з 11 фіналістів.

Дія
Як проголосувати в Дії / Скриншот із застосунку

Після цього ваш голос зарахується. Номер виконавця у списку опитування буде відповідати порядку виступу під час прямого ефіру.

Нагадаємо, учасники виступатимуть у такому порядку:

  1. YAKTAK – Lalala
  2. INGRET – Keeper
  3. NAZVA – Slavic English
  4. ANKA – "Палала"
  5. Drevo – Endless chain
  6. Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
  7. MELOVIN – DREAMER
  8. SKYLERR – Time is running out
  9. Ziferblat – Place I Call Home
  10. YAGODY – Tsunamia
  11. NAHABA – GLASSS

Голосування розпочнеться після виступу останнього фіналіста. Про початок голосування оголосять ведучі Нацвідбору – Тімурі Мірошниченко, Юлія Саніна та Василь Байдак.