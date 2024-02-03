24 Канал розповість, як можна підтримати фаворита та які правила голосування діятимуть цього року.

До теми Нацвідбір на Євробачення-2024 скоро в ефірі: онлайн-трансляція фіналу

Зазначимо, що трансляція передшоу Нацвідбору розпочнеться о 17:30, а вже о 18:00 фіналісти наживо виконають треки, які написали для Євробачення-2024. Голосування буде можливим після виступу останнього учасника.

Дивитися фінал можна одразу на кількох платформах:

на телеканалі "Суспільне Культура";

сайті "Суспільне Культура";

на фейсбук-сторінках Суспільного та "Євробачення Україна";

на сайті eurovision.ua;

у застосунку Дія;

"Радіо Промінь".

Як і де голосувати за фаворита

Переможця обиратимуть за результатами голосування журі та глядачів, бали враховуватимуться у співвідношенні 50 на 50.

Цього року до складу суддів увійшли Джамала, Андрій Данилко та лідер БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – Сергій Танчинець. Таку трійку українці обирали шляхом опитування в Дії.

Другий рік поспіль голосувати за фаворита Нацвідбору також будуть у мобільному застосунку Дія. Для голосування потрібно виконати наступні кроки:

зайти у Дію та авторизуватися за потребою;

натиснути Послуги,

після цього натиснути Опитування,

вибрати одного з 11 фіналістів.



Як проголосувати в Дії / Скриншот із застосунку

Після цього ваш голос зарахується. Номер виконавця у списку опитування буде відповідати порядку виступу під час прямого ефіру.

Важливо! Проголосувати в Дії може лише глядач, якому виповнилося 14 років. Віддати голос за одного учасника можна лише один раз. Змінити голос чи проголосувати за обох не можна.

Нагадаємо, учасники виступатимуть у такому порядку:

YAKTAK – Lalala INGRET – Keeper NAZVA – Slavic English ANKA – "Палала" Drevo – Endless chain Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria MELOVIN – DREAMER SKYLERR – Time is running out Ziferblat – Place I Call Home YAGODY – Tsunamia NAHABA – GLASSS

Голосування розпочнеться після виступу останнього фіналіста. Про початок голосування оголосять ведучі Нацвідбору – Тімурі Мірошниченко, Юлія Саніна та Василь Байдак.