24 Канал розповість, як можна підтримати фаворита та які правила голосування діятимуть цього року.
До теми Нацвідбір на Євробачення-2024 скоро в ефірі: онлайн-трансляція фіналу
Зазначимо, що трансляція передшоу Нацвідбору розпочнеться о 17:30, а вже о 18:00 фіналісти наживо виконають треки, які написали для Євробачення-2024. Голосування буде можливим після виступу останнього учасника.
Дивитися фінал можна одразу на кількох платформах:
- на телеканалі "Суспільне Культура";
- сайті "Суспільне Культура";
- на фейсбук-сторінках Суспільного та "Євробачення Україна";
- на сайті eurovision.ua;
- у застосунку Дія;
- "Радіо Промінь".
Як і де голосувати за фаворита
Переможця обиратимуть за результатами голосування журі та глядачів, бали враховуватимуться у співвідношенні 50 на 50.
Цього року до складу суддів увійшли Джамала, Андрій Данилко та лідер БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – Сергій Танчинець. Таку трійку українці обирали шляхом опитування в Дії.
Другий рік поспіль голосувати за фаворита Нацвідбору також будуть у мобільному застосунку Дія. Для голосування потрібно виконати наступні кроки:
- зайти у Дію та авторизуватися за потребою;
- натиснути Послуги,
- після цього натиснути Опитування,
- вибрати одного з 11 фіналістів.
Як проголосувати в Дії / Скриншот із застосунку
Після цього ваш голос зарахується. Номер виконавця у списку опитування буде відповідати порядку виступу під час прямого ефіру.
Нагадаємо, учасники виступатимуть у такому порядку:
- YAKTAK – Lalala
- INGRET – Keeper
- NAZVA – Slavic English
- ANKA – "Палала"
- Drevo – Endless chain
- Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
- MELOVIN – DREAMER
- SKYLERR – Time is running out
- Ziferblat – Place I Call Home
- YAGODY – Tsunamia
- NAHABA – GLASSS
Голосування розпочнеться після виступу останнього фіналіста. Про початок голосування оголосять ведучі Нацвідбору – Тімурі Мірошниченко, Юлія Саніна та Василь Байдак.