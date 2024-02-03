До пісні дівчат Teresa & Maria є різне ставлення у суспільстві: одним вона дуже подобається, тоді як інші мають певний скептицизм. А все через мати Терезу, яка була неоднозначною постаттю в історії.

Актуально Нацвідбір на Євробачення-2024 в ефірі: онлайн-трансляція фіналу

Alyona Alyona та Jerry Heil виступили на Нацвідборі-2024

У фіналі учасниці зворушливо виконали композицію Teresa & Maria. У ній йдеться про силу українських жінок, які зіштовхнулися з багатьма випробуваннями під час війни. Дівчата закликають своїм треком сміливо дивитися в очі труднощам і не падати духом. Вони були одягнені в костюми чорного кольору: Альона – у сукні, а Яна – у костюмі.

Журі мали різні думки щодо номеру конкурсанток. Зокрема, Андрій Данилко зазначив, що пісня цілком підходить під реалії України. Однак, він порадив дівчатам змінити костюми на світліші.

Джамалі загалом теж сподобалась композиція, але вона вважає, що тема релігія є доволі суперечливою. Тому що у Європі не всі люди вірять в Бога.

Ви зробили пісню дуже якісною. Єдине, що тут, на розсуд людей, бо для мене тема релігії завжди дуже обережна. Хочеться, щоб на конкурсі Євробаченні була пісня, яка об'єднує всіх. Тут питання до голосування,

– сказала вона.

Сергій Танчинець також оцінив Teresa & Maria. Як розповів музикант, у нього з'явилися мурахи від цього виступу. А щодо християнських мотивів, на думку Танчинця, це повинні розсудити глядачі.

Цікаво, що букмекери пророкують перемогу саме Alyona Alyona та Jerry Heil. Вони прогнозують, що дівчата займуть перше місце на Нацвідборі з ймовірністю 64%.

Виступ Alyona Alyona та Jerry Heil: дивіться відео онлайн

Хто з інших учасників виступив на Нацвідборі-2024

Публіку вже встиг запалити YAKTAK з танцювальним треком Lalala. Глядачам дуже сподобалась ця пісня. А от журі, Джамала та Сергій Танчинець вважають, що це не зовсім формат Євробачення. Тоді як Андрій Данилко зазначив, що у разі поразки, артисту не варто засмучуватись.

Знову вирішив спробувати власні сили на Нацвідборі й співак MELOVIN. Хоча артист вже представляв Україну на Євробаченні у 2018 році. Він виконав драйвову композицію Dreamer, яка сподобалась як глядачам, так і суддям.

Також вже продемонстрували свої номери всі учасники: INGRET, NAZVA, ANKA, Drevo, SKYLERR, Ziferblat, YAGODY, NAHABA.