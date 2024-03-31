Андрій Федінчик служить у ЗСУ, тому кожен спільно проведений день з сім'єю є цінний для нього та дружини Наталки Денисенко. Днями він повернувся з фронту, про що акторка лаконічно повідомила в інстаграм-сторіз.

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Наталка Денисенко показала фото з чоловіком

Акторка опублікувала світлину, яку зробила з чоловіком та сином. Вона показала, як сім'я відпочивала перед сном. Щоправда, Наталка не поділилася деталями, як пройшла їхня довгоочікувана зустріч.

Найкращий вечір в найкращій компанії, якій тільки можна уявити. Як же хочеться, щоб так було завжди,

– зізналась артистка.



Наталка Денисенко з сім'єю / Фото з інстаграму акторки

Як змінилися стосунки Наталки Денисенко з чоловіком

Андрій Федінчик з початку повномасштабної війни служить у ЗСУ. Наталка Денисенко визнає, що її шлюб з чоловіком дуже змінився. Та головне – що вони не стали гіршими.

"Загострилося в нього бажання бути зі мною. Я теж стала більше його цінувати, підтримувати, розуміти", – розповідала акторка.

Подружжя цінує час разом. Коли Андрій приїжджає додому, Наталка відкидає всі зайві справи. Коли ж чоловік у відрядженні, то вона надсилає йому посилки, малюнки сина. Пристрасть між ними допомагають підтримувати відверті фото та інтимні листування.