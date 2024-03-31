Андрей Фединчик служит в ВСУ, поэтому каждый совместно проведенный день с семьей ценен для него и жены Натальи Денисенко. На днях он вернулся с фронта, о чем актриса лаконично сообщила в инстаграм-сториз.

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Наталка Денисенко показала фото с мужем

Актриса опубликовала фотографию, которую сделала с мужем и сыном. Она показала, как семья отдыхала перед сном. Правда, Наталья не поделилась деталями, как прошла их долгожданная встреча.

Самый лучший вечер в лучшей компании, которой только можно представить. Как же хочется, чтобы так было всегда,

– призналась артистка.



Наталья Денисенко с семьей / Фото из инстаграма актрисы

Как изменились отношения Наталки Денисенко с мужем

Андрей Фединчик с начала полномасштабной войны служит в ВСУ. Наталка Денисенко признает, что ее брак с мужем очень изменился. Но главное – что они не стали хуже.

"Обострилось у него желание быть со мной. Я тоже стала больше его ценить, поддерживать, понимать", – рассказывала актриса.

Супруги ценят время вместе. Когда Андрей приезжает домой, Наташа отбрасывает все лишние дела. Когда же муж в командировке, то она присылает ему посылки, рисунки сына. Страсть между ними помогают поддерживать откровенные фото и интимные переписки.