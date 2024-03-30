Як наслідок, на нього чекає тривалий післяопераційний період стриманості та обережності. До того ж виконавець зізнався, що він дещо змінив вид своєї діяльності й розсекретив, чим тепер буде займатися.

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Що зі здоров'ям у Сашка Положинського

Артист повідомив, що йому провели два хірургічних втручання для покращення зору, тож тепер він проходитиме реабілітацію.

Операції пройшли чудово, виявилися й близько не такими страшними, якими здавалися до того, тепер маю витримати доволі тривалий післяопераційний період стриманості та обережності,

– поділився співак.

Він додав, що з квітня стане ведучим радіопрограми.

Це не був мій власний вибір, але в армії, на жаль, за тебе часто вирішують інші люди. Але раз наказали, максимально намагатимусь зробити її цікавою та змістовною,

– підкреслив виконавець.

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