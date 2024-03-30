Як наслідок, на нього чекає тривалий післяопераційний період стриманості та обережності. До того ж виконавець зізнався, що він дещо змінив вид своєї діяльності й розсекретив, чим тепер буде займатися.
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Що зі здоров'ям у Сашка Положинського
Артист повідомив, що йому провели два хірургічних втручання для покращення зору, тож тепер він проходитиме реабілітацію.
Операції пройшли чудово, виявилися й близько не такими страшними, якими здавалися до того, тепер маю витримати доволі тривалий післяопераційний період стриманості та обережності,
– поділився співак.
Він додав, що з квітня стане ведучим радіопрограми.
Це не був мій власний вибір, але в армії, на жаль, за тебе часто вирішують інші люди. Але раз наказали, максимально намагатимусь зробити її цікавою та змістовною,
– підкреслив виконавець.
Що відомо про службу Положинського у війську
- Напередодні повномасштабного вторгнення Олександр підписав контракт на службу в резерві Збройних сил.
- Вже 24 лютого 2022 року через відсутність бойової підготовки він не зміг вступити до лав Сил територіальної оборони (ТРО) і замість цього став солдатом 47-ї окремої бригади, де виконував роль стрільця.
- Згодом військовий повідомив, що більше не перебуває на передовій. Він тоді додав, що має через це почуття провини.
- У листопаді 2023 року Положинський попрощався з 47-ю бригадою і перейшов до нового підрозділу Збройних сил України. Він взявся за створення інформаційного продукту для Військового телебачення України. Крім того, нещодавно співак презентував нову пісню "На висоті".