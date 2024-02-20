Співачка Наталія Могилевська не приховує, що перебуває у стосунках з чоловіком. Але з деталей відомо лише його ім'я – Валентин.
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Артистка розповіла, що під час війни не вважає доречними святкування та пишні весілля. Зараз для пари пріоритет – стосунки й допомога.
Я вважаю, що війна – не дуже актуальний час для весілля, свята і решти. Тому ми зосередилися на стосунках, допомозі українцям, військовим. І всі зайві гроші ми точно будемо витрачати не на весілля, а на те, щоб реально допомогти українцям впоратися з жахливою ситуацією,
– зауважила Могилевська.
Наталію запитали про те, чи не хотілось їй скромного розпису. Зірка заінтригувала відповіддю: "А можливо, ми вже це зробили?", – сказала виконавиця.
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Що відомо про стосунки Могилевської
- Наталія Могилевська зізнавалася, що 2022 рік подарував їй кохання. Вона познайомилась з чоловіком у перші дні повномасштабного вторгнення. Його звати Валентин, щодо професії відомо лиш те, що він не військовий. Багато років до лютого 2022 року чоловік жив у США.
- Тепер зірка живе з Валентином у її будинку на Осокорках та виховує з ним двох дітей. Співачка називає його чоловіком, але офіційний сімейний статус не розголошує. За словами артистки, вона з бойфрендом проїхала всю країну та бувала у місцях, куди інші музиканти боялися їхати.