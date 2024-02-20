Співачка Наталія Могилевська не приховує, що перебуває у стосунках з чоловіком. Але з деталей відомо лише його ім'я – Валентин.

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Наталія Могилевська про третій шлюб

Артистка розповіла, що під час війни не вважає доречними святкування та пишні весілля. Зараз для пари пріоритет – стосунки й допомога.

Я вважаю, що війна – не дуже актуальний час для весілля, свята і решти. Тому ми зосередилися на стосунках, допомозі українцям, військовим. І всі зайві гроші ми точно будемо витрачати не на весілля, а на те, щоб реально допомогти українцям впоратися з жахливою ситуацією,

– зауважила Могилевська.

Наталію запитали про те, чи не хотілось їй скромного розпису. Зірка заінтригувала відповіддю: "А можливо, ми вже це зробили?", – сказала виконавиця.

Зауважимо, що для Наталії Могилевської це може бути третій шлюб. Вперше вона вийшла заміж за бізнесмена Дмитра Чалого. З другим чоловіком Єгором Долініним співачка була у цивільному шлюбі.

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Що відомо про стосунки Могилевської