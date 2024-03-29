Настя Каменських і Потап показалися разом за кордоном і зізналися, чим там займаються
29 березня 2024, 10:30Читать новость на русском
Джерело:Потап
Останнім часом Настя Каменських рідко з'являється на публіці разом зі своїм чоловіком, репером і продюсером Потапом. Водночас днями вона поділилася спільним фото.
На світлині можна побачити не лише зіркову пару, а й відомого саунд-продюсера Томаша Лукача. Цікаво, що у такий спосіб артисти вирішили розсекретити для чого вони відправилися за кордоном.
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Чим Каменських і Потап займаються за кордоном
З'ясувалося, що подружжя та саунд-продюсер наразі працюють над новим альбомом, обіцяючи незабаром порадувати своїх шанувальників свіжою музикою.
Де зараз Потап і Каменських
- Нещодавно продюсер і співачка показалися разом в Колумбії. Спершу до Латинської Америки відправився Потап, а згодом до нього приїхала дружина.
- Репер розповідав, що поїхав за кордон, щоб співпрацювати з талановитими артистами та створювати суперхіти.
- Виконавиця також вирішила там активно розвивати свою кар'єру. Вона хоче поєднати українські меседжі з досвідом відомих латиноамериканських авторів пісень, які створювали хіти для популярних артистів.