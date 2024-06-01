Українські зірки привернули увагу до теми захисту дітей та важливого свята. Вони діляться світлинами з дітьми та бажають усім батькам щасливого і мирного життя для їхніх малюків, пише Show 24.

Цікаво У перший день народження: принцеса Євгенія зворушила мережу новими фото молодшого сина

Олена Зеленська

У День захисту дітей перша леді України разом з командою Фундації провела день із вихованцями одного з українських дитячих будинків, над яким Фундація взяла менторство. На хлопців і дівчат чекав цікавий квест, тренування з футболу, майстер-клас із краси та кулінарний майстер-клас від Євгена Клопотенка.

Кожен наш день тепер – день захисту наших дітей. Захисту фізичного – від атак ворога і морального – від тривоги, страху, самотності, сирітства,

– зауважила перша леді.

Лілія Ребрик

Телеведуча поділилася милими фото своїх трьох доньок. Вона розповіла, що кожен день сьогодні – це день захисту дітей. Крається серце щоразу, коли через російські обстріли гинут діти.

За своїх трьох готова на все! І не створив ще всесвіт того виміру моєї любові до них. Під час війни вона глибша, доросліша, міцніша, бо цінуєш кожну хвилину поруч з ними. І поміж тривогами душевними та повітряними з усіх сил намагаєшся не дати їм втратити дитинства. Бо саме за наших дітей ми зараз і боремося,

– написала ведуча.

Джамала

Співачка у Міжнародний день захисту дітей розігрує мінус пісні "Люблю" за донат на рахунок організації Gen.Ukrainian для психологічної реабілітації дітей, які пережили депортацію, та дітей, які переживають втрату одного або обох батьків.

"Чужих дітей не буває. Сьогодні наші діти вимушені проживати своє єдине дитинство у час війни. Травмуючий досвід цих важких подій назавжди залишиться з ними, але саме ми можемо не дозволити цій війні вкрасти їхнє дитинство і стати тягарем, що завадить розвиватися та формувати майбутнє", – поділилась артистка.

Маша Єфросиніна

Ведуча опублікувала зворушливе відео з сином.

Я не знаю, як сьогодні захистити своїх дітей від всього, але знаю, що роблю для них все, що в моїх силах: люблю їх, чую, підтримую в усьому, навіть в помилках. І завжди повторюю одне – я буду з ними поруч, де б і коли вони не потребували мене,

– написала Маша Єфросиніна.

Катя Осадча

Ведуча та громадська діячка показала милі фото з синами. Вона поділилась, що зараз батьки ростять нове покоління незламних українців

У світі не мають страждати діти і сьогодні, всією планетою загадаймо те, щоб діти не страждали. Діти, вибачте нам, дорослим, ми не змогли зробити так, щоб не було більше воєн, вибачте нам, можливо це зможете зробити ви,

– написала Осадча.

Надя Дорофєєва

Артистка показала своє дитяче фото, на якому Надії – 7 років, вона йде у перший клас. Тоді перед нею було неймовірне життя. Зараз же діти навчаються у період війни.

Наші діти не знають, як це, коли просто вчишся і паришся, чи викличуть тебе сьогодні до дошки, або чи подобаєшся ти хлопчику з паралельного класу. Наші діти інші. Їм довелось бути сильними та сміливими. Наші діти – наше майбутнє, яке ми маємо сьогодні, як ніколи, підтримувати і оберігати,

– написала Дорофєєва.

Jerry Heil

Наталка Денисенко