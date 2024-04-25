Так, вона зізналася, де народжуватиме й розповіла, як обирала клініку. Крім того, Іванна зізналася, чи будуть в неї партнерські пологи.

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Як і де Іванна Онуфрійчук планує народжувати

Телеведуча пояснила, що з огляду на те, що з сім'єю зараз живе у Швейцарії, то народжувати планує також тут. Вона розповіла, що клініку шукала недовго й обрала "учасний варіант у нашій місцевості".

Тут мені сподобалося, що в одній з пологових кімнат, за бажанням жінки та з дозволу лікарів, можна народжувати у ванній,

– поділилася знаменитість.

Іванна додала, що вони з коханим планують партнерські пологи, оскільки Алмаз сам цього хоче.

Єдине, за що я хвилююся, це за те, що Алмаз досить емоційний, а лікарі не радять брати на парні пологи емоційну людину. Кажуть, що зайві емоції поряд можуть збивати жінку та не давати розслабитись і зосередитись. Та я сподіваюся, що мені все ж вдасться налаштувати чоловіка правильно,

– підкреслила Онуфрійчук.

Що відомо про вагітність Іванни Онуфрійчук

Про вагітність телеведуча оголосила у квітні цього року. Пара ретельно планувала свою вагітність. Зокрема, подружжя відмовилося від шкідливих звичок. Також вони вживали вітаміни.

З огляду на те, що чоловік Іванни з Казахстану, а вона з України, то в них буде інтернаціональна сім'я. Відповідно, дитина зростатиме в міжкультурному середовищі.

Я поважаю свого чоловіка і його походження, тому, думаю, що дитина буде пізнавати мови, традиції, спосіб життя і релігії обох батьків, любити й поважати обидві культури,

– підкреслила знаменитість.