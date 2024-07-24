Іванна Онуфрійчук зізналась, що довго наважувалась на поїздку. Адже сумнівалася, чи не буде політ на літаку з двомісячною дитиною занадто ранній.

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Утім, ведуча надихнулась позитивним досвідом сестри та долучилась до чоловіка у його відрядженні в Сардинії. Вона ретельно готувалась, склавши список необхідних речей.

Наша подорож пройшла чудово, як для першого разу. У літаку синочок спокійно спав, капризувати почав лиш у трансфері до готелю. Сонечко і море переносив добре. У мене позитивні враження від цієї поїздки, бо це зміна атмосфери. А для мами, яка 24/7 з немовлям, зміна картинки вже багато дає,

– поділилась Іванна Онуфрійчук.



Іванна Онуфрійчук на відпочинку з сім'єю / Фото з інстаграму Іванни Онуфрійчук



Іванна Онуфрійчук на відпочинку з сім'єю / Фото з інстаграму Іванни Онуфрійчук

Зірка відповіла тим, хто не розуміє, навіщо брати маленьких дітей у поїздки. Вона підкреслила, що хоч малюки не запам'ятовують ці подорожі, їх запам'ятовують батьки: для них це новий досвід та емоційна подія.



Іванна Онуфрійчук на відпочинку з сім'єю / Фото з інстаграму Іванни Онуфрійчук

"У майбутньому, коли Адам підросте, ми зможемо показати йому світлини і поділитися цим. Це такі цінні моменти, які залишаться в памʼяті на все життя", – додала Іванна.



Іванна Онуфрійчук на відпочинку з сім'єю / Фото з інстаграму Іванни Онуфрійчук

Нагадаємо, Іванна Онуфрійчук народила сина у Швейцарії 29 травня, його назвали Адамом. Хлопчик ростиме за кордоном, але йому прищеплюватимуть мову, традиції й культуру обох батьків