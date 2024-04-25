Так, она призналась, где будет рожать и рассказала, как выбирала клинику. Кроме того, Иванна призналась, будут ли у нее партнерские роды.

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Как и где Иванна Онуфрийчук планирует рожать

Телеведущая объяснила, что учитывая то, что с семьей сейчас живет в Швейцарии, то рожать планирует также здесь. Она рассказала, что клинику искала недолго и выбрала современный вариант.

Здесь мне понравилось, что в одной из родильных комнат, по желанию женщины и с разрешения врачей, можно рожать в ванной,

– поделилась знаменитость.

Иванна добавила, что они с любимым планируют партнерские роды, поскольку Алмаз сам этого хочет.

Единственное, за что я волнуюсь, это за то, что Алмаз достаточно эмоциональный, а врачи не советуют брать на парные роды эмоционального человека. Говорят, что лишние эмоции рядом могут сбивать женщину и не давать расслабиться и сосредоточиться. Но я надеюсь, что мне все же удастся настроить мужа правильно,

– подчеркнула Онуфрийчук.

Что известно о беременности Иванны Онуфрийчук

О беременности телеведущая объявила в апреле этого года. Пара тщательно ее планировала. В частности, супруги отказались от вредных привычек. Также они употребляли витамины.

Учитывая то, что муж Иванны из Казахстана, а она из Украины, то у них будет интернациональная семья. Соответственно, ребенок будет расти в межкультурной среде.

"Я уважаю своего мужа и его происхождение, поэтому, думаю, что ребенок будет познавать языки, традиции, образ жизни и религии обоих родителей, любить и уважать обе культуры", – подчеркнула знаменитость.