Після того, як співак написав слова підтримки Олені Кравець, його теж розкритикували. Користувачі соцмереж захейтили артиста через те, що він не воює в ЗСУ, нібито їздив раніше до Москви та запропонували виділити на шоу ще грошей.

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Монатіка зехейтили за те, що він підтримав Олену Кравець

Після того як на телеведучу посипалась хвиля критики через програму "Тихий вечір", Дмитро Монатік підкреслив, що шоу йому дуже сподобалося і виявилося для нього розрадою у складні часи.

Дуже добре шоу, чарівна, талановита ведуча, неймовірна команда гарних, добрих людей. Мене воно рятувало від темноти навколишньої безліч разів. Тримайтесь,

– написав Монатік.

Втім, це обурило деяких користувачів.

Монатіка розкритикували / Скриншоти з соцмереж

"Ну, якщо воно вас рятувало від "темноти навколишньої", то треба ще 32 млн виділити, а хлопці хай самі й надалі одягаються, люди організовують збори на тепловізори, дрони і т.д.. Цікаво, а чи врятує це шоу мене від російської окупації?";

"Іди на фронт країну захищати. Як же ви дістали всі, ухилянти. Сидиш в тилу, то хоч не скигли. Рятувався він від темряви, ото в тебе проблеми";

"Ви ж катались до Москви. Заробляли шалені гроші, цікаво куди ви їх діли?".

Чому розкритикували Олену Кравець