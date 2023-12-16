Після того, як співак написав слова підтримки Олені Кравець, його теж розкритикували. Користувачі соцмереж захейтили артиста через те, що він не воює в ЗСУ, нібито їздив раніше до Москви та запропонували виділити на шоу ще грошей.
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Монатіка зехейтили за те, що він підтримав Олену Кравець
Після того як на телеведучу посипалась хвиля критики через програму "Тихий вечір", Дмитро Монатік підкреслив, що шоу йому дуже сподобалося і виявилося для нього розрадою у складні часи.
Дуже добре шоу, чарівна, талановита ведуча, неймовірна команда гарних, добрих людей. Мене воно рятувало від темноти навколишньої безліч разів. Тримайтесь,
– написав Монатік.
Втім, це обурило деяких користувачів.
Монатіка розкритикували / Скриншоти з соцмереж
- "Ну, якщо воно вас рятувало від "темноти навколишньої", то треба ще 32 млн виділити, а хлопці хай самі й надалі одягаються, люди організовують збори на тепловізори, дрони і т.д.. Цікаво, а чи врятує це шоу мене від російської окупації?";
- "Іди на фронт країну захищати. Як же ви дістали всі, ухилянти. Сидиш в тилу, то хоч не скигли. Рятувався він від темряви, ото в тебе проблеми";
- "Ви ж катались до Москви. Заробляли шалені гроші, цікаво куди ви їх діли?".
Чому розкритикували Олену Кравець
- У 2022 році Олена Кравець прийняла рішення піти з "Вечірнього Кварталу". Згодом вона стала ведучою у програмі "Тихий вечір", яка виходить в ефірі телеканалу "ДІМ".
- Тепер в мережі розгорівся скандал, оскільки з'ясувалося, що у 2023 році на шоу виділили понад 27 мільйонів гривень. Ця новина викликала широке обурення, оскільки люди вважають, що ці кошти можна було б краще використати на підтримку Збройних сил.
- Так хейт посипався і на Олену Кравець. Деякі люди подумали, що акторка особисто отримувала кошти з держбюджету. У відповідь на критику вона пояснила що, не брала участі у розподілі чи фінансуванні ресурсів каналу, адже була лише обличчям та ведучою програми, і як всі інші члени команди отримувала за свою роботу зарплатню.
- Водночас Кравець відзначила внесок шоу в інформаційну війну і додала, що у 2024 році програма не буде виходити.
- Також на гучний скандал відреагували представники каналу. Вони пояснили, що через меншу кількість випусків, ніж це з самого початку планувалося, фінансування вечірнього шоу скоротили на 5,3 мільйона гривень.