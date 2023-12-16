Відомо, що Іван Пелих пішов служити в ЗСУ ще на початку повномасштабної війни Росії проти України. Спершу він вступив у територіальну оборону, а через певний час – відправився на передову.

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Фоззі розповів про сина Ігоря Пелиха, який захищає Україну від ворога

Музикант поділився, що 21-річний Іван Пелих пішов служити наприкінці лютого. Зараз хлопець вже став командиром взводу. Він займається керуванням дронами. Фоззі зазначив, що гурт вже двічі надавав йому волонтерську допомогу. Вперше кошти збирали на антидроновий комплекс, а вдруге – на медичні наплічники для військової частини Івана.

Іван воює. Він – військовий. Він саме звертався, ми допомагали збирати йому кошти на антидроновий комплекс. Потім я відправляв знайомому два медичні наплічники, з'ясувалося, що це саме частині, де він командир взводу,

– сказав він.

Відомо, що батьком Івана є відомий у 2000-х журналіст і ведучий Ігор Пелих. Він трагічно загинув 8 травня 2009 року через жахливу ДТП. На той момент Івану було тільки сім років. Крім сина, в Ігоря Пелиха є ще дві доньки – Соломія та Устина.

Що відомо про Івана Пелиха