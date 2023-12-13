Представники каналу роз'яснили: на початку року план фінансування програми "Тихий вечір з Оленою Кравець" визначав суму у розмірі 32,8 мільйона гривень. Оскільки у 2023 році вийшло менше випусків, ніж планувалося, фінансування скоротили на 5,3 мільйона гривень.

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Реакція каналу "Дім" на скандал

За словами "Дому", низка медіа та блогерів поширили неточну інформацію, адже цей бюджет був визначений 20 січня 2023 року. У листопаді була укладена додаткова угода, яка передбачала зменшення фінансування.

Зважаючи на те, що в окремих медіа новина подана в загальному контексті нібито неефективного використання коштів держбюджету замість фінансування військових потреб, додатково повідомляємо, що кошти цивільної частини державного бюджету України не можуть бути використані на військові цілі, роз’яснення про що вже неодноразово були надані громадськості та медіа,

– додали в ДП "МПІУ" (Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України").

Представників каналу також здивувало те, що новини деяких видань створюють враження, нібито Олена Кравець особисто отримувала кошти з держбюджету. Вони уточнили, що ведуча шоу, як і кожен з частини команди, отримує за свою роботу зарплатню.

З чого все почалося

Днями на сайті Prozorro опублікували відповідний тендер про те, що на розважальне вечірнє шоу Олени Кравець пішли гроші з державного бюджету – майже 33 мільйони гривень. Додатковий договір про зменшення суми до 27,5 мільйона створив враження, що це додаткові кошти, виділені на 2024 рік.

Насправді "Тихий вечір з Оленою Кравець" більше не виходитиме. Ведуча додала, що є тільки обличчям програми, а не відповідальним за розподілення коштів чи фінансування каналу.