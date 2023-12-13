На сайті Prozorro опублікували інформацію про те, що на розважальне вечірнє шоу Олени Кравець пішли гроші з державного бюджету – близько 27,5 мільйонів гривень. Це збурило мережу: українці вважають несправедливим такий розподіл держкоштів.

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Телеведуча особисто вирішила відповісти на інформацію, щоб "зупинити поширення наклепу та брехні". Вона заявила, що програма більше не буде виходити.

Кошти, про які йдеться, були виділені каналу на зйомки програми у 2023 році. У 2024-му програма не виходитиме. Через те, що канал звітував на сайті Prozorro про фінальний кошторис, який зменшився, відбувся новий інформаційний прояв і привід для маніпуляцій з цією новиною,

– повідомила Олена Кравець.

Акторка додала, що є тільки обличчям та ведучою програми. Вона отримує зарплатню, але не відповідає за розподілення коштів чи фінансування каналу. Олена Кравець підкреслила, що кожен з команди допомагає в інформаційній війні, адже за час існування шоу туди завітали військові, волонтери та багато інших важливих людей.

"Я знайомила українців саме з такими, світлими та сильними людьми, мотивуючи себе й всіх нас зупинятись, працювати й головне – підтримувати один одного, навіть у найскрутніші часи. Тому що ворогу дуже потрібна наша гризня, цькування та розчарування один в одному, щоб через зневіру у ближньому ми отримали зневіру у перемозі світла над всім цим брудом. Будь ласка, думайте і перевіряйте інформацію. Мені приховувати нема що, тому я не боюсь цієї зливи і буду надалі жити своє життя і робити те, у що вірю і що потрібно людям", – підсумувала Кравець.

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