Після виступу на весіллі з Галкіним: Монатік розсекретив на що витратив зароблені кошти
Джерело:Монатік
Днями стало відомо, що Дмитро Монатіка виступив за кордоном на одному весіллі з Максимом Галкіним. Не всі це сприйняли позитивно. Тепер в команді артиста розсекретили, куди пішли кошти, зароблені на святі.
До того ж співак розповів, скільки всього заробив під час свого благодійного туру по США та Канаді, а також виступів у Європі. Крім того, він зізнався, на що витратив ці гроші.
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Так, з'ясувалося, що загалом Монатік під час свого виїзду за кордон зібрав 90 500 доларів (79 500 доларів і 10 000 євро).
Концерти у США та Канаді принесли нам 59 500 доларів. Також завдяки виступу на приватному заході я додав ще 20 000 доларів. Ще 10 000 євро приніс нам виступ на Кіпрі! Також наша команда ще чекає на завершення розіграшу картини "Кохання космічних масштабів", яку я створив в галереї Нью-Йорка,
– зазначив співак.
Він додав, що вже передав 1 000 000 гривень на патронатну службу "Янголи Азову", 100 000 гривень Сабіні Мусіній на збір для "Охматдиту", 300 000 гривень на збір командиру 414 окремого батальйону ударних безпілотних авіаційних систем (ОБУБАС) корпусу морської піхоти ЗСУ та 200 000 гривень на закупівлю квадрокоптера DJI MAVIC 3T з тепловізором для бригади Боді Джо та його побратимів, що захищають наші території на Запорізькому напрямку.
Що відомо про скандальне весілля, де виступив Монатік
- 10 липня на березі озера Комо в Італії відбулося розкішне весілля української пари. За оцінками експертів, вартість святкування могла сягнути близько мільйона євро.
- Церемонія проходила на віллі Балбяно, яка, за наявною інформацією, належить російським бізнесменам.
- Ведучим свята був відомий шоумен Максим Галкін, чий гонорар, за неофіційними даними, склав приблизно 100 тисяч євро. Як запрошений артист виступив український співак Монатік.
- Пресслужба Дмитра прокоментувала участь артиста у цьому заході. За їхніми словами, виконавець отримав запрошення на весілля під час свого благодійного туру США та Канадою. 10 липня виявилося єдиним вільним днем перед наступним благодійним концертом у Лімасолі. Артист погодився на виступ з метою "примножити збір" коштів на підтримку України.