Пресслужба Монатіка прокоментувала виступ артиста. Там пояснили, що співак отримав запрошення на весілля в Італії під час благодійного туру США та Канадою.

До слова Танці Монатіка та "Одна калина" від Галкіна: українці зіграли пишне весілля на російській віллі

За словами менеджменту Монатіка, 10 липня – був єдиним вихідним перед наступним благодійним концертом у Лімасолі. Артист вирішив погодитися, щоб "примножити збір".

Наречені з України, організатори з України. Діма погодився зробити цей виступ у свій вихідний. Звітність про донати, звичайно, буде після нашого повернення 15 липня до Києва (після чергового благодійного концерту у Лімасолі). Одразу ж підіб'ємо підсумки і опублікуємо їх,

– повідомила пресслужба Аліні Доротюк.

У команді Монатіка спростовують, що артист співав російською. У нього чітка позиція – не виступати мовою окупанта й агресора. Щодо гостей на весіллі: організатори підтвердили, що жодного росіянина там не було.

У мережі також висловлюють обурення через виступ на одному святі разом з російським гумористом і ведучим Максимом Галкіним. Команда Монатіка вважає, що він не є росіянином.

"З приводу ведучого вечора — наскільки нам відомо, Максим не росіянин, а отримав громадянство Ізраїлю. Захід проводив українською та співав українські пісні", – додала пресслужба артиста.

Сама Аліна Доротюк підкреслює – подібне братання грає на руку ворогу та повертає нас у минуле. До того ж не варто виправдовувати власні "зашквари" донатами на ЗСУ.

Нагадаємо, 10 липня на березі озера Комо українська пара зіграла гучне весілля, загальна вартість якого може становити близько мільйона євро. Церемонія відбулась на території вілли Балбяно, якою володіють росіяни. На святі був ведучим Максим Галкін, Монатік – запрошений артист.