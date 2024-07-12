Наречена Ангеліна Терська опублікувала кадри з пишного весілля у своєму інстаграмі. Церемонія одруження відбулась у середу, 10 липня.

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Ведучим на святкуванні, ймовірно, був Максим Галкін. Він жартував про "пароль" українця і зачитав вірш зі словами "паляниця", "полуниця" тощо, який супроводжувався оплесками від гостей. Також російський гуморист виконував українські пісні: "Одну калину" Софії Ротару, "Золото Карпат" Степана Гіги", "Смереку" Любомира Якима.

На весіллі також виступив Монатік, кадри з яким теж опублікувала наречена. Він виконував свої найпопулярніші пісні здебільшого українською мовою. У BespaLOVmedia додали, що трек "Кружит" звучав російською.

Максим Галкін і Монатік на весіллі українців: відео

Бюджет елітного весілля

За підрахунками "Високого Замку", весілля на озері Комо обійшлось українцям приблизно у мільйон євро. Важливо згадати про оренду фешенебельної вілли Балбяно, тижнева вартість якої коштує від 132 тисячі євро (19 тисяч євро у день). Віллою Балбяно володіють російські бізнесмени з 2013 року, вони здають її в оренду для пасивного доходу.

Гонорар Максима Галкіна становить приблизно 100 тисяч євро, тоді як гонорар Монатіка – орієнтовно 20 – 30 тисяч доларів.

Вартість одного з образу нареченої теж чимала – це кольє від італійського бренду Bvlgari приблизно за 180 тисяч євро та сукня від українського дизайнера Івана Фролова за 5 тисяч євро.



Ангеліна Терська / Фото з інстаграм-сторіз

За весілля Ангеліна Терська подякувала нареченому – його ім'я невідоме.