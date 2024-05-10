Не перша перевірка, – Монатік прокоментував відео, на якому його зупинив ТЦК
Джерело:Монатік
Мережею шириться відео, на якому український співак Монатік стоїть разом з працівниками ТЦК. Втім, артист вже розповів, чому його зупинили прямо на вулиці.
До того ж виконавець підтвердив, що це справді він на тому відео. Ба більше, музикант зазначив, що розмова проходила доволі ввічливо.
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Чому Монатіка зупинив ТЦК
Монатік розповів, що його зупинили на головній вулиці Києва – Хрещатик. Однак, це була звичайна перевірка документів від ТЦК. Водночас артист зазначив, що це з ним відбувається далеко не вперше, тому процедура пройшло доволі швидко і його відпустили.
Представники ТЦК ввічливо спитали чи оновив дані та попросили на перевірку військовий квиток. На військовому обліку стою. Дані поновив. Це вже не перша перевірка, адже я багато їжджу між українськими містами і такі перевірки проходять постійно, як і для всіх громадян України,
– поділився співак.
Що кажуть інші зірки про мобілізацію
- Ведучий Женя Янович зізнався, що готовий піти у ТЦК та оновити свої дані. Водночас він додав, що піде захищати країну, якщо отримає повістку.
- Гуморист Володимир Жогло розповів, що сам ходив до військкомату та проходив ВЛК. Однак, він не може вступити до ЗСУ через стан здоров’я. Комік має багато хвороб: це ожиріння, гепатоз, алергію на метал й інші.
- Травесті-діва Монро поділилася, що всі її документи оформлені законно. Блогерка додала, що піде знову до ТЦК, якщо буде в цьому потреба.