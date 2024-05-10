Не перша перевірка, – Монатік прокоментував відео, на якому його зупинив ТЦК

Мережею шириться відео, на якому український співак Монатік стоїть разом з працівниками ТЦК. Втім, артист вже розповів, чому його зупинили прямо на вулиці.

До того ж виконавець підтвердив, що це справді він на тому відео. Ба більше, музикант зазначив, що розмова проходила доволі ввічливо.

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Чому Монатіка зупинив ТЦК

Монатік розповів, що його зупинили на головній вулиці Києва – Хрещатик. Однак, це була звичайна перевірка документів від ТЦК. Водночас артист зазначив, що це з ним відбувається далеко не вперше, тому процедура пройшло доволі швидко і його відпустили.

Представники ТЦК ввічливо спитали чи оновив дані та попросили на перевірку військовий квиток. На військовому обліку стою. Дані поновив. Це вже не перша перевірка, адже я багато їжджу між українськими містами і такі перевірки проходять постійно, як і для всіх громадян України,

– поділився співак.

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