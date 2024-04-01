38-річний Монатік кардинально змінив імідж і став блондином: відео співака у новому образі
1 квітня 2024, 22:00Читать новость на русском
Джерело:1+1
Напередодні 38 дня народження Монатік оновив свій образ. Він вирішив пофарбуватися у блонд.
Виконавець жартома зауважив, що так може проявлятися криза середнього віку. Водночас він наголосив, що досі відчуває себе на 26-28.
Цікаво Шантажував, вимагав гроші, – Полякова вперше висловилася про "таємний роман" з Міцкевичем
Який тепер має вигляд Монатік
Співак став блондином. Він пофарбував волосся у світлий колір, а проте відтінок бороди не змінював.
Інтерв'ю з Дмитром Монатіком: дивіться відео онлайн
Хто ще з українських зірок змінював зачіски
- На знак підтримки Збройних сил України Олександр Волошин та його кум і колега Лесик розпочали збір коштів на пікапи. Щоб привернути увагу до своєї справи, інфлюенсери вирішили поголитися налисо й поширили це відео в інстаграмі.
- Виконавиця Злата Огнєвіч розповіла про внутрішні зміни. Це, як виявилося, наштовхнуло її на оновлення зачіски, тож артистка підстригла каре.
- Телеведуча Леся Нікітюк нещодавно помалювалася з блондинки в брюнетку. При цьому вона залишила передні пасма волосся світлими. Шанувальники зауважили, що новий образ дуже личить знаменитості.