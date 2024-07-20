Чоловік народився 1946 року в Києві. Закінчив Топографічний технікум, а згодом завершив навчання і на кінофакультеті Київського театрального інституту імені Карпенка-Карого. Як режисер розвинув свою кар'єру та чим заслужив почесні звання – далі в матеріалі Show 24.

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Кар'єра та особисте життя

Професійна діяльність Анатолія Борсюка доволі широка й налічує чималу хронологію. Із середини 70-х до кінця 80-х років працював режисером у "Київнаукфільм", згодом 5 років був художнім керівником і головою художньої ради кіновідеостудії "Четвер", а з 1993 по 1998 роки – художній керівник курсу кінорежисерів Київського інституту театрального мистецтва.

Далі життя повернулось на телевізійну стежину, і Анатолій почав працювати на телеканалі 1+1. Його ім'я дуже тісно асоціювалось і перепліталось зі загаданим телеканалом. Борсюк став телеведучим багатьох програм: "Кіноностальгія", "Нічна розмова з жінкою", "Перший мільйон", "Чорним по білому", "Смачна країна", "Монологи" тощо.

Борсюк навіть взяв участь у проєктах "Форт Буаяр" і в першому сезоні "Танці з зірками".

Анатолій Борсюк та Ілона Клешніна – "Танці з зірками": дивіться відео онлайн

Окрім телевізійної кар'єри, режисер паралельно працював і над створенням кінематографічних продуктів. Він зняв вісім науково-популярних і документальних фільмів, а також понад двадцять короткометражних картин і рекламних роликів. Серед них: "Козловський", "Метаморфози", "Разом із Макаренком", "Померти в Росії", "Ніч совка" та інші.

У 2008 році стало відомо, що Анатолій написав заяву на звільнення за власним бажанням із телеканалу 1+1. А за два роки видав книгу "35 та один цікавий" – по телепрограмі "Монологи". До видання увійшли найкращі інтерв'ю з видатними людьми.

Своє перше серйозне визнання Борсюк отримав у 1987 році, ставши лауреатом Шевченківської премії. У 1999 – отримав нагороду телевізійного конкурсу України "Золота Ера" за програму "Монологи", а ще за п'ять років переміг у загальнонаціональній програмі "Людина року" в номінації "Журналіст року в галузі електронних ЗМІ". У 2007 став лауреатом премії "Телетріумф" завдяки програмі "Чорним по білому".

Анатолій Борсюк / Фото Emotion

Про особисте життя діяча відомо надто мало. Він одружений з Оленою Васильєвою. За час подружнього життя у пари народилось дві доньки – Юлія та Євгенія. Борсюк розповідав, що батьком став у досить зрілому віці, й намагався на власному прикладі виховувати дітей, щоб вони бачили як потрібно себе поводити у різних ситуаціях.

Де зараз Анатолій Борсюк

Як відомо, чоловік зараз на пенсії. Колись він жартома розповідав, що буде поводити себе як усі літні люди, особливо – бурчатиме. Час від часу Борсюк з'являвся на різних фестивалях і навіть брав участь у благодійних ініціативах.

На жаль, в інфопросторі нічого не відомо про те, де зараз проживає чоловік і чим займається. Сподіваємось, що невдовзі зможемо дізнатись більше про життя Анатолія.