За словами співака, його син зараз проходить службу в ізраїльській армії. Він хоче реалізовувати себе у військовій справі.

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Міша Крупін здивував подробицями про свого сина

Виконавець відверто поділився, що Давид планує у майбутньому підписати контракт з ізраїльською армією.

Він хоче зараз піти військовим шляхом, стати професійним військовим, підписати контракт і служити додатково,

– розповів він.

З'ясувалося, що Крупін підтримує хороші стосунки зі своїм сином. Вони навіть обговорюють війну в Україні та в Ізраїлі.

Ми спілкуємося час від часу. У нас класні стосунки. Ми спілкувалися про війну, він мені розповідав що там відбувається. І загалом у нас постійні розмови щодо його майбутнього,

– сказав Міша.

Водночас артист не дав однозначної відповіді, як ставиться до бажання сина стати військовим в Ізраїлі, де зараз тривають активні бойові дії. Артист поділився, що іноді Давид пише пісні.

З одного боку я постійно йому щось все життя розповідаю. Він займається творчістю. Пише пісні. Раніше писав російською. Останні пісні його були українською, на івриті, англійською пише. Це поки не комерційно,

– додав він.

Інтерв'ю Міші Крупіна: дивіться відео онлайн

Що відомо про особисте життя Міші Крупіна

У мережі немає багато даних про те, як складалися любовні стосунки артиста. Лише відомо, що Крупін був двічі одруженим. Також у Міші був роман зі співачкою Дашою Астаф'євою. За словами співака, труднощі в стосунках з Дашею виникали через його непростий характер.

Окрім сина Давида, у нього ще є донька. Утім, про неї Міша не розповідає публіці. Відомо, що 21-річний син раніше жив у Росії. Однак, коли йому виповнилось 16 років, він перебрався жити до Ізраїлю. Йому вдалося це зробити за спеціальною програмою для українських євреїв.