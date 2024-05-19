Зауважимо, що раніше був скандал між Wellboy та цим продюсерським центром. Водночас, на щастя, артисту вдалося домовитися з лейблом і вони вирішили конфлікт.
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Що Міша Крупін розповів про припинення співпраці з PAPA MUSIC
Виявилося, що продюсерський центр і виконавець не змогли домовитися про співпрацю після закінчення договору.
Лейбл заборонив мені співати пісні проєкту "Корупція". Тобто "Корупції" більше немає, і ви більше не почуєте "Чорний чемоданчик" в моєму виконанні,
– розповів співак.
Водночас він заявив, що продовжить займатися музикою і закликав шанувальників чекати на нову музику.
Що відомо про гурт "Корупція"
- Група була створена у 2019 році. Її лідер, Міша Крупін, вважає, що репертуар "Корупції" – це ф'южн блюзу, свінгу та джазу.
- Їхній дебютний альбом "Журавлі" вийшов у 2019 році, до нього увійшов популярний трек "Червоний оксамит", а також перевидання хіта "Хмари".
- У 2021 році "Корупція" вирушила у масштабний всеукраїнський тур, відігравши 28 концертів лише за 25 днів. Його кульмінацією стала серія з 5 концертів у Києві протягом 3 днів. Їхній живий виступ на цьому заході був визнаний найкращим релізом вересня за версією Apple Music.
- На початку 2022 року гурт отримав номінацію на премію YUNA в категорії "Найкращий поп-гурт".
- Відомо, що після початку повномасштабного вторгнення Крупін публічно висловив свою рішучу проукраїнську позицію та взяв новий напрямок у своїй творчості. Зокрема, у гурту вийшов новий трек "Фам фаталь", який відгукнувся багатьом слухачам.