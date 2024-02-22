Ідея сукні виникла на основі твору відомої поетеси Лесі Українки та мультфільму "Мавка", який став найбільш касовим в українському кінематографі.

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Українка показала костюм на "Міс Світу 2023"

Вбрання для престижного конкурсу розробляв харківський бренд MYVO, яким керує дизайнерка Анна Чирва. Його створювали близько двох місяців: процес ускладнювали постійні обстріли Харкова росіянами.

Майстерня, в якій народжувався костюм, неодноразово зазнавала ушкоджень. Але попри намагання ворога нас зламати, наші дизайнери черговий раз довели, що українці – непереможні,

– йдеться у описі.

Софія презентувала красиву сукню насиченого зеленого кольору із масивною квіткою папороті позаду яскраво-жовтого відтінку. На голову Шамія одягла великий вінок також у жовтому кольорі. Кожен листок шили окремо та пошарово кріпили на на сукню. Майстри використали складні техніки та матеріали різних фактур, аби відтворити "ефект сяйва".

Перлиною образу є кінетичні квіти, технологія для яких була розроблена нашим інженером спеціально для образу "Лісова пісня". Вони розкриваються і закриваються (ховаються) при певних рухах моделі,

– написали організатори.

Саме таким вбранням вирішили презентувати Україну, щоб у світі звернули увагу на екологічну катастрофу в нашій країні. Адже Росія кожного дня бомбить населені пункти, завдаючи непоправної шкоди довкіллю.

Сьогодні українська природа є мовчазною жертвою війни. Спалені промислові об'єкти та ліси, отруєне повітря та водні ресурси, забруднені мінами та снарядами ґрунти, масова загибель тварин та рослин,

– зазначили організатори.

Українка показала ролик для "Міс Світу 2023"

У відео Софія закликала світову спільноту пам'яти, що в Україні триває кривава війна, розпочата Росією. ДІвчина нагадала про жахливі руйнування окупантом населених пунктів та втрату українцями своїх домівок.

Також у ролику Шамія розповіла, що організовує заняття для дітей та їх мам з арттерапії. Адже вона дуже любить малювати. Софія навіть здобула статус волонтера, для повноцінної роботи з людьми.