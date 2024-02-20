Представниця України Софія Шамія розповіла перші враження після прибуття до Індії. Вона вже знайомиться з учасницями та робить фото з конкурсантками.

До слова Після місяців підготовки: "Міс Україна 2023" Софія Шамія відправилась до Індії на "Міс Світу"

"Міс Україна" познайомилась з суперницями

18 лютого розпочався один з найпрестижніших конкурсів краси – "Міс Світу". Вже наступного дня учасниці стали знайомитися одна з одною, а також з культурою Індії.

Один з перших днів в Індії, дуже вдячний за можливість познайомитися з багатьма країнами та дослідити індійську культуру. З нетерпінням чекаю на більше,

– поділилася Софія Шамія.



Софія Шамія зі суперницями / Фото з інстаграму дівчини

На першу зустріч представниця України обрала стильне вбрання від українського бренду M'admire. Вона одягнула білу мінісукню із золотою вишивкою та пір'ям.

"Провела приголомшливий вечір із дівчатками! Розмова один з одним, танці та просто фотографування з моїми сестрами-королевами зробили вечір по-справжньому чудовим!" – додала Софія.



Софія Шамія / Фото з інстаграму дівчини

Сусідка "Міс України" спілкується українською

Софія Шамія показала підписникам свою сусідку, яка представить на конкурсі краси Грецію. Дівчина розповіла, що може спілкуватись українською.

Так, я можу говорити українською, бо моя мама родом з України, мій тато з Сербії, але я народилася в Греції,

– поділилась сусідка Софії.

Сусідка "Міс України" знає українську: відео