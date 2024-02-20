Представниця України Софія Шамія розповіла перші враження після прибуття до Індії. Вона вже знайомиться з учасницями та робить фото з конкурсантками.
До слова Після місяців підготовки: "Міс Україна 2023" Софія Шамія відправилась до Індії на "Міс Світу"
"Міс Україна" познайомилась з суперницями
18 лютого розпочався один з найпрестижніших конкурсів краси – "Міс Світу". Вже наступного дня учасниці стали знайомитися одна з одною, а також з культурою Індії.
Один з перших днів в Індії, дуже вдячний за можливість познайомитися з багатьма країнами та дослідити індійську культуру. З нетерпінням чекаю на більше,
– поділилася Софія Шамія.
Софія Шамія зі суперницями / Фото з інстаграму дівчини
На першу зустріч представниця України обрала стильне вбрання від українського бренду M'admire. Вона одягнула білу мінісукню із золотою вишивкою та пір'ям.
"Провела приголомшливий вечір із дівчатками! Розмова один з одним, танці та просто фотографування з моїми сестрами-королевами зробили вечір по-справжньому чудовим!" – додала Софія.
Софія Шамія / Фото з інстаграму дівчини
Сусідка "Міс України" спілкується українською
Софія Шамія показала підписникам свою сусідку, яка представить на конкурсі краси Грецію. Дівчина розповіла, що може спілкуватись українською.
Так, я можу говорити українською, бо моя мама родом з України, мій тато з Сербії, але я народилася в Греції,
– поділилась сусідка Софії.
Сусідка "Міс України" знає українську: відео