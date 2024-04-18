Помер Мирослав Куєк – батько зрадниці Ані Лорак
Джерело:Юхим Гусар
18 квітня стало відомо, що помер поет, літератор та заслужений журналіст України Мирослав Куєк. Його донька Ані Лорак зараз живе в Росії та очікує на отримання громадянства країни-агресорки.
На час смерті чоловікові було 77 років. Трагічну звістку повідомив його колега – журналіст Юхим Гусар.
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Помер тато співачки-зрадниці Ані Лорак
Відомо, що чоловік пішов з життя 18 квітня, однак причину смерті наразі не оголошують. Запроданка Ані Лорак наразі ніяк не прокоментувала смерть тата.
Сьогодні (18 квітня – 24 Канал) сумна звістка сколихнула серце: помер Мирослав Куєк. Поет, літератор, член НСЖУ, заслужений журналіст України, громадсько-культурний діяч, батько співачки Ані Лорак (Кароліни Куєк),
– повідомив Юхим Гусар.
Що відомо про Мирослава Куєка та його стосунки з донькою-зрадницею
- Чоловік народився у селі Витилівка Чернівецької області. Згодом закінчив режисерське відділення Чернівецького культосвітнього училища та філологічний факультет Чернівецького держуніверситету.
- Працював завідувачем відділу кіцманської райгазети "Вільне життя".
- Був редактором багатьох літературних і краєзнавчих книг, написав поетичну збірку "Священний дар любові" та низку пісень для відомих артистів.
- З матір'ю Ані Лорак Мирослав розлучився ще до народження доньки.
- Згодом майбутню артистку віддали до дитбудинку, бо жінка не змогла самостійно забезпечувати її.
- Мирослав навідувався до доньки, привозив їй подарунки, однак Кароліна переїжджати до його сім'ї відмовлялася.
- Наразі невідомо, у яких стосунках Мирослав перебував з донькою після того, як вона зрадила Батьківщину та підтримала путінський режим.
- Ані Лорак нещодавно подала документи на отримання російського паспорта. Зрадниця остаточно продалася за криваві рублі й стала однією з тих, хто підтримує жорстокі вбивства мирних українців.
- Ба більше, запроданка понад два роки мовчить про терор, який вчиняє російська армія та території України, але висловила співчуття постраждалим під час теракту в московському "Крокус Сіті Холі".
- Цікаво, саме там мав відбутися великий концерт зрадниці, що був запланований на 20 квітня. Що ж, карма в дії.
- Через зрадницьку позицію Лорак не зможе попрощатися з батьком, адже дорога в Україну їй назавжди закрита.