Андрій опублікував архівне фото мами – Валентини. До того ж поділився частиною листування з ненькою за вересень 2018 року.
До слова Син Алана Бадоєва зворушив спільним фото з батьком і сестрою: сімейні кадри
Як Бєдняков розчулив підписників
Ведучий виклав світлину своєї матері та душевно підписав її. За словами Андрія, він досі не може видалити номер телефону жінки.
2 роки як не можу видалити твій номер. Валентино Миколаївно, Ваші онуки ростуть. Ксені майже 9, а Остапу 1,5 роки. Я поїв, аналіз крові хороший, а куртка прикриває попу. Набери, як зможеш. Люблю,
– поділився ведучий.
Бєдняков розповів про смерть своєї мами
- Після початку вторгнення, у Маріуполі знаходилися сестра та мама Андрія.
- У квітні 2022 року рідним ведучого вдалося виїхати з міста, яке окупували росіяни.
- Однак, через два дні після евакуації матері з Маріуполя, Бєдняков повідомив, що серце неньки перестало битися.
- Валентина хворіла й останні дні життя була в комі. Бєдняков про це дізнався від сестри вже після смерті матері.
- Ведучий навіть не зміг попрощатися з ненькою, про що він дуже жалкує.