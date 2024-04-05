Андрій опублікував архівне фото мами – Валентини. До того ж поділився частиною листування з ненькою за вересень 2018 року.

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Ведучий виклав світлину своєї матері та душевно підписав її. За словами Андрія, він досі не може видалити номер телефону жінки.

2 роки як не можу видалити твій номер. Валентино Миколаївно, Ваші онуки ростуть. Ксені майже 9, а Остапу 1,5 роки. Я поїв, аналіз крові хороший, а куртка прикриває попу. Набери, як зможеш. Люблю,

– поділився ведучий.

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