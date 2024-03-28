Що цікаво, війну зрадниця замовчує. На початку повномасштабного вторгнення "пташка, яка дарує музику без кордонів" зникла з соцмереж та публічного простору, а тепер продовжує відкрито будувати кар'єру в Росії. Ба більше, зрадниця вже подала документи на отримання російського громадянства.

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Ані Лорак співчуває постраждалим після теракту у "Крокусі"

Через кілька днів після теракту зрадниця опублікувала допис, в якому повідомила, що її концерт, запланований у "Крокус Сіті Холі" на 19 квітня, не відбудеться. Також висловила співчуття всім, кого зачепила ця трагедія.

Мої дорогі. Немає слів, щоб описати почуття від того, що відбулося у нашому улюбленому "Крокус Сіті Холі". Мої співчуття всім сім'ям, які зачепила ця трагедія. Якнайшвидшого одужання постраждалим,

– написала Лорак у дописі.

Також зрадниця повідомила, що найближчим часом організатори оголосять нову дату та майданчик проведення концерту.



Ані Лорак про теракт у "Крокусі" / Скриншот з інстаграму зрадниці

У той час, коли Україна потерпає від постійних російських обстрілів, гинуть мирні люди, діти, Лорак відмовчується, спостерігає за терором, який проживають її земляки. Ба більше, вона, як і багато інших зрадників та артистів, яких чомусь досі слухають в Україні, продовжує працювати в Росії, сплачувати податки та фінансувати обстріли й вбивства українців.

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