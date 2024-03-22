Особливе привітання

Андрію Бєднякову виповнилося 37 років, тож його дружина, акторка Анастасія Коротка, привітала коханого в доволі "компрометуючий" спосіб.

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У своєму інстаграмі вона виклала фото чоловіка з дітьми, а ще, показала його дитяче фото у костюмі зайця.

Нарешті я знайшла компрометуючі фото і відео цього зайчика, які показують твоє @biedniakov реальне обличчя!,

— написала Анастасія під фото.

А найбільш "пікантну" світлину залишила наостанок — на фото Бєдняков повністю оголений.

Нехай всі знають якій ти на справді, з днем народження. До речі якщо лизнути останнє фото можна побачити голого Андрюшу,

— додала дружина.

До речі, раніше Бєдняков розповідав про їхню з Анастасією історію кохання — він фактично "відбив" дружину в іншого чоловіка.

Скільки подружжя разом

Андрій Бєдняков та Анастасія Коротка разом провели 7 років до свого шлюбу і продовжують жити у шлюбі вже понад 9 років. Тобто, разом вони вже понад 16 років.

Пара виховує двоє дітей: доньку Ксенію, народжену у 2015 році, та сина Остапа, який з'явився на світ у 2022 році. Обидві дитини народилися в США, куди акторка переїхала на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.