Гуморист вперше побачив майбутню обраницю Анастасію Коротку на репетиції КВК. Тоді Андрій вирішив, що хоче мати з нею стосунки.

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За словами телеведучого, Анастасія дуже його вразила. А факт того, що дівчина мала тоді стосунки, лише змотивував Бєднякова. Йому вдалося відбити Коротку в іншого хлопця, й таким чином у них почався роман.

Команда, де грала Настя, вони були тоді зірками, про них писали в газетах. Це була стандартна історія: погляди, щось пожартував, підколов. Потім поїхали разом на гастролі з КВК, дізнався, що у неї був хлопець, це ще більше мотивувало. Так якось все вийшло,

– розповів він.

Виявилось, що Короткій одразу сподобався Бєдняков. Насамперед, вона не встояла перед красивою зовнішністю гумориста. Тоді в нього було ще довге волосся.

Мені подобалося, що він сильний, впевнений, зухвалий, симпатичний був, з волоссям довгим. Я повелася на красу,

– сказала жінка.

Також стало відомо, що пара довгий час зустрічалась, але не поспішала брати шлюб. Андрій освідчився Анастасії, бо подумав, що для неї це може бути важливо. Однак, сам шоумен вважає, що можна й не узаконювати свої стосунки, якщо немає такого бажання.

Ми якось про це взагалі не думали. Я освідчився виключно через Настю, бо мені здається, дівчині хочеться цього. Цей стереотип, що маєте обов'язково одружитися. Я зараз вважаю, що якщо не хочете одружуватися, просто живіть разом,

– зазначив ведучий.

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