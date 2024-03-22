Особое поздравление

Андрею Беднякову исполнилось 37 лет, поэтому его жена, актриса Анастасия Короткая, поздравила любимого довольно "компрометирующим" способом.

Интересно: Эротические видео и измены: Тарас Тополя раскрыл пикантные детали отношений с женой на расстоянии

В своем инстаграме она выложила фото мужа с детьми, а еще, показала его детское фото в костюме зайца.

Наконец я нашла компрометирующие фото и видео этого зайчика, которые показывают твое @biedniakov реальное лицо!,

- написала Анастасия под фото.

А наиболее "пикантную" фотографию оставила напоследок - на фото Бедняков полностью обнажен.

Пусть все знают какой ты на самом деле, с днем рождения. Кстати если лизнуть последнее фото можно увидеть голого Андрюшу,

- добавила жена.

Кстати, ранее Бедняков рассказывал об их с Анастасией историю любви - он фактически "отбил" жену у другого мужчины.

Сколько супруги вместе

Андрей Бедняков и Анастасия Короткая вместе провели 7 лет до своего брака и продолжают жить в браке уже более 9 лет. То есть, вместе они уже более 16 лет.

Пара воспитывает двоих детей: дочь Ксению, рожденную в 2015 году, и сына Остапа, который появился на свет в 2022 году. Оба ребенка родились в США, куда актриса переехала в начале полномасштабного вторжения России в Украину.