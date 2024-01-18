Днями дівчина повідомила, що розриває свої стосунки з нареченим Романом Гринкевичем, якого підозрюють у розкраданні української армії. Вона сказала, що відчуває "себе обманутою та використаною".

До теми "Поки ДБР не розлучить нас": як Дурнєв та інші українці висміяли заяву Морозюк про розставання

У мережі публікують меми про Морозюк

На тлі такої заяви художниці деякі користувачі згадали телеведучу-зрадницю Оксану Марченко, зокрема, її реакцію на затримання свого чоловіка та ексдепутата Віктора Медведчука. Вони підкреслили, що Марченко була вірною чоловіку та не залишила його у складній ситуації. Також вони пригадали звернення зрадниці до президента Туреччини Реджепа Ердогана, щоб він допоміг звільнити Медведчука.

Хлопці, шукайте не такої дружини як Соня Морозюк, яка вас зречеться, а такої як Оксана Марченко, яка заради вас "і дост карагюнде білі олур",

– написали у мережі.



Мем про Марченко і Морозюк / Скриншот з мережі

Інші користувачі пригадали дружину президента-втікача Віктора Януковича – Людмилу, яка також залишилась зі своїм чоловіком.

А от Люда Янукович свого не кинула!

– відзначили коментатори.



Мем про Людмилу Янукович і Морозюк / Скриншот з мережі

Були й ті люди, які пожартували, що родина Гринкевича вирізатиме у фотошопі Соню Морозюк зі спільних фото, які вони зробили в Італії.



Мем про Гринкевичів з Морозюк / Скриншот з мережі

Знайшлися й ті люди, які пожартували, що Державне бюро розслідувань руйнує сім'ї.



Мем про ДБР і Морозюк / Скриншот з мережі

Деякі коментатори запропонували Морозюк перейменувати свою виставку з "Мазня", у "Мразня".



Мем про виставку Морозюк / Скриншот з мережі

Також кепкують над заявою Соні про те, що вона продасть дорогі прикраси від Гринкевича та перерахує кошти на ЗСУ.



Мем про донат від Морозюк / Скриншот з мережі

Хто раніше реагував на скандал з Морозюк