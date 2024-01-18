Днями дівчина повідомила, що розриває свої стосунки з нареченим Романом Гринкевичем, якого підозрюють у розкраданні української армії. Вона сказала, що відчуває "себе обманутою та використаною".
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У мережі публікують меми про Морозюк
На тлі такої заяви художниці деякі користувачі згадали телеведучу-зрадницю Оксану Марченко, зокрема, її реакцію на затримання свого чоловіка та ексдепутата Віктора Медведчука. Вони підкреслили, що Марченко була вірною чоловіку та не залишила його у складній ситуації. Також вони пригадали звернення зрадниці до президента Туреччини Реджепа Ердогана, щоб він допоміг звільнити Медведчука.
Хлопці, шукайте не такої дружини як Соня Морозюк, яка вас зречеться, а такої як Оксана Марченко, яка заради вас "і дост карагюнде білі олур",
– написали у мережі.
Мем про Марченко і Морозюк / Скриншот з мережі
Інші користувачі пригадали дружину президента-втікача Віктора Януковича – Людмилу, яка також залишилась зі своїм чоловіком.
А от Люда Янукович свого не кинула!
– відзначили коментатори.
Мем про Людмилу Янукович і Морозюк / Скриншот з мережі
Були й ті люди, які пожартували, що родина Гринкевича вирізатиме у фотошопі Соню Морозюк зі спільних фото, які вони зробили в Італії.
Мем про Гринкевичів з Морозюк / Скриншот з мережі
Знайшлися й ті люди, які пожартували, що Державне бюро розслідувань руйнує сім'ї.
Мем про ДБР і Морозюк / Скриншот з мережі
Деякі коментатори запропонували Морозюк перейменувати свою виставку з "Мазня", у "Мразня".
Мем про виставку Морозюк / Скриншот з мережі
Також кепкують над заявою Соні про те, що вона продасть дорогі прикраси від Гринкевича та перерахує кошти на ЗСУ.
Мем про донат від Морозюк / Скриншот з мережі
Хто раніше реагував на скандал з Морозюк
- На думку Маші Єфросиніної, Соня Морозюк мала б цікавитися тим, звідки бере гроші її партнер, адже вона здобула популярність і має рівень відповідальності. Ведуча висловилась проти демонстрування дорогих подарунків і люксових брендів під час війни.
- Аліна Шаманська засудила корупцію та сім'ю Гринкевичів, але вона чекає на повне розслідування та факти. Водночас блогерка підтримала Соню Морозюк і закликала не цькувати дівчину, поки не підтвердиться її причетність до справи.
- Володимир Дантес теж засудив корупцію, утім, захистив саму Морозюк і її творчість. Ведучий вважає, що художниця створила себе сама, а Гринкевичі до її успіху не мають стосунку.
- Продюсер Михайло Ясинський ствердив, що Соня Морозюк уособлює не одне покоління українських артистів креативної спільноти. Він додав, що сферу творчості та медіа часто фінансово підтримують олігархи.