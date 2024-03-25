У мережі активно розповсюджують чутки про Кейт Міддлтон, яка хворіє на рак: до чого тут Росія

На тлі тривалої відсутності Кейт Міддлтон на публіці, інтернет заполонили різноманітні теорії змов. Спекуляції варіюються від зради принца Вільяма до ускладнень після операції на черевній порожнині. Британський уряд вважає, що до цього може бути причетна Росія.

Крім того, Британія не виключає зв'язок Китаю та Ірану. Урядовці припускають, що чутки поширюються для того, щоб дестабілізувати ситуацію в країні.

Не пропустіть Стало відомо, чому Кейт Міддлтон майже два місяці приховувала свій діагноз від публіки

Кого Британія підозрює у поширенні чуток про Кейт

В уряді зростає занепокоєння тим, що за розповсюдженням конспірологічних теорій щодо життя Її Високості можуть стояти ворожі державні суб'єкти. Зокрема, Росія, Китай та Іран.

Одним із методів дії ворожих держав є дестабілізація ситуації – чи то підрив легітимності наших виборів, чи то інших інституцій,

– підкреслило джерело видання The Telegraph.

Які чутки поширюють про Кейт Міддлтон

До того, як принцеса Уельська заявила, що в неї діагностували рак, в мережі публікували різні теорії змови через її відсутність на публіці.

Зокрема, конспірологи припускали, що в шлюбі Кейт Міддлтон і принца Вільяма виникли серйозні проблеми через його зраду. Чутки зосереджувалися довкола ймовірного роману майбутнього спадкоємця престолу з Роуз Хенбері. Однак важливо зазначити, що немає конкретних доказів, які б підтверджували ці стосунки. Крім того, відомо, що Роуз вже давно вийшла заміж за маркіза Чамлі – Девіда Чолмонделі.

До того ж раніше подейкували про ускладнення після операції Кетрін. Однак тоді офіційні представники королівської сім'ї відкинули такі припущення.