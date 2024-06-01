Голлівудська акторка Менді Мур повідомила про вагітність та розсекретила стать дитини

40-річна американська акторка Менді Мур, відома за роллю у серіалі "Це ми", оголосила радісну новину – вона вагітна. Знаменитість чекає на третю дитину.

Акторка вже виховує двох синів разом зі своїм чоловіком Тейлором Голдсмітом. Цікаво, що вона навіть розсекретила стать майбутньої дитини.

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Менді Мур стане мамою дівчинки. Про це вона повідомила у своєму дописі, де показала фото синів.

Незабаром народиться третій з нашої власної "великої трійці". Не можу дочекатися, коли у цих хлопчиків з'явиться сестричка,

– зазначила під світлиною знаменитість.

У коментарях шанувальники активно вітають Менді та Тейлора з майбутнім поповненням і бажають їм легких пологів.

Хто з зірок нещодавно народив дитину