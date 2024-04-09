26-річний MELOVIN зізнався, що вдається до уколів краси: які процедури робить виконавець

Український співак MELOVIN розповів, що робить ін'єкції краси. Артист вирішив не приховувати цього, бо, на його думку, так він проявляє любов до себе.

Виконавець підкреслив, що робить уколи краси, аби в майбутньому в нього не було зморшок. Він додав, що не спотворює свій зовнішній вигляд, а робить так, щоб завжди мати гарний вигляд.

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Які процедури робить MELOVIN

Співак зізнався, що використовує ботокс, щоб запобігти появі зморшок у майбутньому. Необхідність цієї косметичної процедури він пояснює частим нанесенням макіяжу під час концертів, що негативно позначилося на його шкірі.

Колю між бровами ботокс обов'язково, тому що коли багато макіяжу – це зазвичай потім глибокі зморшки. А ти їх не хочеш бачити, коли тобі буде 40 – 60 років. Я вважаю це любов'ю до свого тіла. Я ж не щось гіпертрофую, а роблю, щоб бути красивим у відображенні,

– поділився артист.

Які процедури роблять інші українські зірки