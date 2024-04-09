26-річний MELOVIN зізнався, що вдається до уколів краси: які процедури робить виконавець
Джерело:Люкс ФM
Український співак MELOVIN розповів, що робить ін'єкції краси. Артист вирішив не приховувати цього, бо, на його думку, так він проявляє любов до себе.
Виконавець підкреслив, що робить уколи краси, аби в майбутньому в нього не було зморшок. Він додав, що не спотворює свій зовнішній вигляд, а робить так, щоб завжди мати гарний вигляд.
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Які процедури робить MELOVIN
Співак зізнався, що використовує ботокс, щоб запобігти появі зморшок у майбутньому. Необхідність цієї косметичної процедури він пояснює частим нанесенням макіяжу під час концертів, що негативно позначилося на його шкірі.
Колю між бровами ботокс обов'язково, тому що коли багато макіяжу – це зазвичай потім глибокі зморшки. А ти їх не хочеш бачити, коли тобі буде 40 – 60 років. Я вважаю це любов'ю до свого тіла. Я ж не щось гіпертрофую, а роблю, щоб бути красивим у відображенні,
– поділився артист.
Які процедури роблять інші українські зірки
- Даша Астаф'єва відверто розповіла, що регулярно фарбує волосся, робить ін'єкції краси, вживає вітаміни та амінокислоти.
- Дружина Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, зробила ринопластику. Крім того, вона вколола ін'єкції ботоксу в лоб, між бровами та навколо очей.
- Павло Зібров зізнався, що користується ін'єкціями краси, але уточнив, що не піддавався жодним хірургічним процедурам. Зокрема, він робить ботокс, щоб не було зморшків.