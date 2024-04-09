Исполнитель подчеркнул, что делает уколы красоты, чтобы в будущем у него не было морщин. Он добавил, что не искажает свой внешний вид, а делает так, чтобы всегда выглядеть хорошо.

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Певец признался, что использует ботокс, чтобы предотвратить появление морщин в будущем. Необходимость этой косметической процедуры он объясняет частым нанесением макияжа во время концертов, что негативно сказалось на его коже.

Колю между бровями ботокс обязательно, потому что когда много макияжа – это обычно потом глубокие морщины. А ты их не хочешь видеть, когда тебе будет 40 – 60 лет. Я считаю это любовью к своему телу. Я же не что-то гипертрофирую, а делаю, чтобы быть красивым в отражении,

– поделился артист.

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