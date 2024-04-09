Виконавець підкреслив, що робить уколи краси, аби в майбутньому в нього не було зморшок. Він додав, що не спотворює свій зовнішній вигляд, а робить так, щоб завжди мати гарний вигляд.
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Які процедури робить MELOVIN
Співак зізнався, що використовує ботокс, щоб запобігти появі зморшок у майбутньому. Необхідність цієї косметичної процедури він пояснює частим нанесенням макіяжу під час концертів, що негативно позначилося на його шкірі.
Колю між бровами ботокс обов'язково, тому що коли багато макіяжу – це зазвичай потім глибокі зморшки. А ти їх не хочеш бачити, коли тобі буде 40 – 60 років. Я вважаю це любов'ю до свого тіла. Я ж не щось гіпертрофую, а роблю, щоб бути красивим у відображенні,
– поділився артист.
Які процедури роблять інші українські зірки
- Даша Астаф'єва відверто розповіла, що регулярно фарбує волосся, робить ін'єкції краси, вживає вітаміни та амінокислоти.
- Дружина Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, зробила ринопластику. Крім того, вона вколола ін'єкції ботоксу в лоб, між бровами та навколо очей.
- Павло Зібров зізнався, що користується ін'єкціями краси, але уточнив, що не піддавався жодним хірургічним процедурам. Зокрема, він робить ботокс, щоб не було зморшків.