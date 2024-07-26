Страх вмерти нікуди не дівся, – MELOVIN чесно відповів, чи готовий вступити до ЗСУ

Український співак MELOVIN висловився про мобілізацію. Артист зізнався, чи змінилися його думки щодо військової служби.

Виконавець раніше розповідав про страх воювати на фронті. За словами зірки, він не має ніяких навичок, які б знадобилися йому на передовій.

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Втім, MELOVIN і тепер зазначив, що боїться мобілізуватися. Артист зауважив, що принесе більше користі всередині держави, займаючись творчою діяльністю, ніж на фронті. Однак, він у жодному разі не вважає свою музичну професію важливішою за військову.

У мене не змінились думки щодо ймовірної служби, тому що мій страх вмерти нікуди не дівся, як і у кожної психічно здорової людини. Є люди, які живуть цим – військовою справою. Є люди, які оперують; є люди, які співають; є люди, які займаються мистецтвом. Є різні люди, які займають свої ніші,

– підкреслив співак.

Виконавець заявив, що не тікатиме і мобілізується, якщо отримає повістку. Водночас MELOVIN не приховує свого страху і неготовність до такого рішення.

Я лише просто сказав, що, звичайно, я с*у. Призвуть – я не знаю, куди діватися. Значить так і буде, значить така доля – піти й захищати кордон України. Зрозуміють, що моя робота може принести щось більше державі – дякую і на цьому,

– поділився артист.

Нагадаємо, днями екслідер гурту "Корупція" Міша Крупін повідомив, що добровільно мобілізувався до армії. Музикант займається проходженням ВЛК та чекає на результати додаткових обстежень.