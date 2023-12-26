Як виявилося, виконавець до цього зовсім не готовий. Артист зізнався, що боїться.

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MELOVIN висловився про мобілізацію

Співак зізнався, що через стан здоров'я його можуть просто не взяти на фронт. Водночас він додав, що насправді боїться йти на передову, оскільки зовсім немає ніяких навичок.

З моїм переліком хвороб я не впевнений, що мене візьмуть. Але якщо мій перелік хвороб їм підходить, то я теж не знаю, що робити. Добровольцем я не пішов, бо я ссу. Я це визнаю – я боюся. Я не знаю, що б я там робив. Забився б у кут? Хтось не боїться і для них це справа життя, як для мене творчість діло життя. Я не знаю, що відповісти. Я вперше в цьому. Ми не вибирали народиться, щоб війна була. У мене немає відповіді,

– зазначив артист.

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Що інші чоловіки-артисти говорили про мобілізацію

Монатік підкреслив, що не зможе вбивати людей, тому допомагає війську за допомогою своєї медійності.

"Я не можу уявити, що когось убиваю. Я готовий виходити на артфронт", – поділився виконавець.

Олег Скрипка зізнався, що готовий піти захищати Україну, якщо цього вимагатимуть обставини. Водночас він переконаний, що робить більше корисного саме в тилу, а не на передовій.

"Безумовно, якщо буде необхідно, то ми всі підемо на фронт. Але треба, щоб країна існувала, щоб працювала економіка", – говорив співак.