Коли пройшло кілька тижнів після Нацвідбору, MELOVIN пояснив свої коментарі в ефірі телемарафону. Схоже, його звинувачення висловлювалися на емоціях.

До слова Ігор Кондратюк назвав свого фаворита на Нацвідборі та оцінив шанси аlуona аlуona і Jerry Heil

MELOVIN про свої коментарі після Нацвідбору

Настрій у мене був г*вно. Але ми всі помиляємося. Я взагалі вважаю, те, що я зробив, – це повна лажа і шляпа. Це були не мої думки в цей момент. Це було деструктивно, я це приймаю. Ось така була в мене жертовна позиція,

– пояснив фіналіст Нацвідбору.

MELOVIN зауважив, що не тримає образи ні на кого з учасників, ні на суддів Національного відбору. Він підтримує alyona alyona & Jerry Heil, які представлять Україну на Євробаченні.

"Дуже люблю дівчат. Я їм бажаю успіху там і вони це знають. Ми спілкувалися. Все кайфово і класно", – зауважив артист.

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Що говорив MELOVIN після перемоги суперниць

Після фінального оголошення результатів Національного відбору MELOVIN вийшов в ефір телемарафону та неоднозначно висловився про голосування. Він заявив, що "має запитання" до голосування в Дії, яке так несподівано провалилося.

MELOVIN також збентежив величезний розрив між 1 і 2 місцем в 600 тисяч. Також він не зрозумів, чому судді найвище оцінили тих, кого критикували.

Сумніви в голосуванні також мала фіналістка Нацвідбору SKYLERR. Вона хотіла зняти свою кандидатуру з участі, але це було зробити вже неможливо.