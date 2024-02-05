Співак має запитання до голосування в Дії, адже не розуміє, як в цьому застосунку міг трапитися збій. Для нього дивно, що під час голосування Дія "впала", враховуючи, що навіть чимало хакерів з країни-агресорки не можуть цього досягти.

Актуально Alyona Alyona та Jerry Heil перемогли у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2024

MELOVIN прокоментував результати голосування

Найбільше артист збентежений величезним розривом між першим і другим місцем. Він становить понад 600 тисяч голосів. Йому здається це дивним. Також MELOVIN хвилює результати голосування журі. За словами співака, найбільші бали від суддів отримали ті, кого найбільше критикували.

"Злетіла" Дія – це неможливо, адже туди чи не щодня намагаються пробратися хакери окупанта, та дарма. Розрив між 1 і 2 місцем в 600 тисяч – питання. А ще, хто пояснить голосування журі, коли тих, кого критикували, оцінили найвище,

– сказав він.

Також MELOVIN поцікавився у своїх читачів, чи погоджуються вони з такими результатами. Коментарі підписників артиста були різними. Деякі люди погодились зі співаком, що не вірять у це голосування.

"Теж завжди до кінця вірю у чесність. Але на жаль, виграти з розривом у 600 тисяч голосів, це як зіграти у матч з рахунком 60:1? Реалістичність вийшла з чату".

"Дуже здивувало саме журі. Де їхні вуха? Як можна поставити 10 балів комусь, кого взагалі не чути".

"Очевидно, що MELOVIN виступив найкраще наживо, сильний вокал, пісня, яка лунає в голові й після першого ж прослуховування, ти вже наспівуєш її. Тому, звісно, я незадоволена результатом нацвідбору".

"600 тисяч голосів – це не просто дивно. Це абсурд".

"Ні, не вірю. Таке відчуття, що нас розвели як лохів".

Утім, інші люди навпаки писали, що не здивовані результатами. Тому що Alyona Alyona та Jerry Heil, на їх думку, виграли чесно. Натомість читачі порадили співаку – вміти гідно програвати.

"Вчіться адекватно програвати. Євробачення вже обирало вас, і чомусь тоді вам все здавалось прозорим. Зараз так само глядачі обрали круту пісню, як колись обрали вашу. Не розумію, навіщо зараз це роздмухувати, пораділи б за гідного представника нашої країни".

"Навіщо ви знову розпалюєте ворожнечу, зраду й піаритесь на тому, що ви не поїхали вдруге. Вмійте програвати. Не починайте про Дію. До підрахунку навіть була залучена аудиторська компанія, хоча для Дії зібрати результати – це одна кнопка. З самого початку релізів пісень було зрозуміло, хто поїде. І це не питання грошей. Так склалися зірки, що Альона та Джері написали хіт. І він завірусився".

"Абсолютно усі мої знайомі голосували за дівчат. Тому це негарно з боку MELOVIN сумніватися, що тут всіх надурили. Він би все одно не переміг ні за голосуванням журі, ні за голосуванням глядачів, навіть, якби дівчат не було на Євробаченні взагалі".

Ще одна учасниця мала сумніви в голосуванні

До результатів голосування хотіла зняти свою кандидатуру з участі в Нацвідборі співачка SKYLERR. Дівчина розповідала, що вірить у вчасне голосування. Натомість через труднощі в застосунку Дія, співачка не довіряє результатам.

Утім, кандидатуру SKYLERR не зняли з шоу, бо для цього не було жодних підстав. Тобто, відповідне рішення не змогли ухвалити відповідно до правил шоу. За підсумками голосування журі та глядачів, дівчина посіла сьому сходинку.