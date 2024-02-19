Шанувальники поділилися, що плакали під час прослуховування композиції. Річ у тім, що слова пісні зачіпають за живе тих, хто пережив втрату найрідніших.
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Ivan NAVI презентував щемливу композицію
У новому релізі під назвою "Біжи по небесах" артист заглиблюється в гостру тему пам'яті про втрачених близьких і незбагненних втрат, яких зазнають українці у війні, що триває.
На жаль, цей біль від втрат зараз відчуває на собі чи не кожна українська родина… Я маю надію, що вона також стане підтримкою для кожного, кому, на жаль, стало близьким відчуття втрати,
– підкреслив артист.
Ivan NAVI – "Біжи по небесах": дивіться відео онлайн
Реакція мережі
У коментарях під відео слухачі висловили свою вдячність за нову пісню, яка торкнулася сердець багатьох людей.
- "Дякую, сльози на очах";
- "Дуже сумно і чуттєво. До морозу по шкірі";
- "Пісня для тих, хто хоч раз втрачав своїх самих. Для тих, в кого болить душа... Такі ніжні слова, дякую️️";
- "Я плакала, коли слухала. Ця пісня дуже потрібна для тих, хто втратив";
- "Дуже щемлива пісня про те, що багато людей зараз відчувають";
- "Дякую за вашу творчість! Чудова лірична пісня";
- "Дуже гарна пісня з глибоким сенсом, дякую за цю роботу".