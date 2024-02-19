Шанувальники поділилися, що плакали під час прослуховування композиції. Річ у тім, що слова пісні зачіпають за живе тих, хто пережив втрату найрідніших.

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Ivan NAVI презентував щемливу композицію

У новому релізі під назвою "Біжи по небесах" артист заглиблюється в гостру тему пам'яті про втрачених близьких і незбагненних втрат, яких зазнають українці у війні, що триває.

На жаль, цей біль від втрат зараз відчуває на собі чи не кожна українська родина… Я маю надію, що вона також стане підтримкою для кожного, кому, на жаль, стало близьким відчуття втрати,

– підкреслив артист.

Ivan NAVI – "Біжи по небесах": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

У коментарях під відео слухачі висловили свою вдячність за нову пісню, яка торкнулася сердець багатьох людей.