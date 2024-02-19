Нова українська співачка Кажанна переклала забутий російськомовний хіт Тіни Кароль. Підопічна Jerry Heil створила нову версію пісні "Шиншила".
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Кажанна переклала хіт Тіни Кароль
Співачка переклала пісню на українську мову. Вона опублікувала уривок оновленої версії у своїх соцмережах та вже збирає захоплені відгуки. Повну композицію вона представить 21 лютого.
Та навіть з короткого ролика зрозуміло, що це не просто переклад пісні, а ще й своя інтерпретація. У куплетах Кажанна використовує іншу музику, тоді як мелодія й текст Тіни Кароль запозичені лише для приспіву.
Ця біла хуга-зима снігом запорошила. Я пришила себе сама. Я нагрішила. Шиншила,
– співає Кажанна.
Кажанна переклала хіт Тіни Кароль: відео
Що відомо про цей трек
Пісня "Шиншилла" Тіни Кароль вийшла у січні 2010 році у рамках четвертого студійного альбому. Через 3 роки співачка перевипустила хіт під новою назвою "Вьюга-зима" як сингл.
Для кліпу режисер вирішив відмовитися від теми хутра, але у відео все-таки з'являються шиншили. Ці звірята активні вночі, саме тому ролик знімали саме в цьому часі доби.
Тіна Кароль – Шиншилла: дивіться відео онлайн