Нова українська співачка Кажанна переклала забутий російськомовний хіт Тіни Кароль. Підопічна Jerry Heil створила нову версію пісні "Шиншила".

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Кажанна переклала хіт Тіни Кароль

Співачка переклала пісню на українську мову. Вона опублікувала уривок оновленої версії у своїх соцмережах та вже збирає захоплені відгуки. Повну композицію вона представить 21 лютого.

Та навіть з короткого ролика зрозуміло, що це не просто переклад пісні, а ще й своя інтерпретація. У куплетах Кажанна використовує іншу музику, тоді як мелодія й текст Тіни Кароль запозичені лише для приспіву.

Ця біла хуга-зима снігом запорошила. Я пришила себе сама. Я нагрішила. Шиншила,

– співає Кажанна.

Кажанна переклала хіт Тіни Кароль: відео

Що відомо про цей трек

Пісня "Шиншилла" Тіни Кароль вийшла у січні 2010 році у рамках четвертого студійного альбому. Через 3 роки співачка перевипустила хіт під новою назвою "Вьюга-зима" як сингл.

Для кліпу режисер вирішив відмовитися від теми хутра, але у відео все-таки з'являються шиншили. Ці звірята активні вночі, саме тому ролик знімали саме в цьому часі доби.

Тіна Кароль – Шиншилла: дивіться відео онлайн