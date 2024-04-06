Поки в мережі не вщухають дискусії щодо закриття тіктока для уникнення просування російської пропаганди, українці насолоджуються геніальними роликами, які знімають юзери з різних куточків світу.

До слова Тікток розриває ремікс романтичного хіта "Нагадай" про щире справжнє кохання

Саундтрек із "Астерікса і Клеопатри" – новий тренд тікток

Цього разу тікток розриває кумедна французька пісенька з популярного старого мультфільму про Астерікса й Обелікса – "Астерікс і Клеопатра" 1968 року виходу.

У фільмі є сценка, де злий герой Амонбофіс вирішує обманути Клеопатру, пославши їй отруйний пудинг із миш'яком від імені галлів. Момент приготування отрути й завірусився в соціальній мережі, ставши справжнім трендом.

Юзери записують жартівливі ролики, де теж у кумедній масці, що нагадує героя мультика, готують зілля для своїх "недругів". Таких рілсів уже понад 120 тисяч у тікток.

Наприклад, сестра готує "напій" для сестри, яка без дозволу взяла її одяг.

Або ж дівчина змішує коктейль для хлопця, який попросив його пригостити випивкою, але не попросив стати його "валентинкою".

Чи то дитина готує чарівне зілля з маминої дорогої косметики, тихо зачинившись у ванній.

Також є відео, де дівчата готують отруту для чоловіків, які витрачають марно їх час.